Blind neemt het op voor felbekritiseerde trainer: 'Hij was een beetje een makkelijk slachtoffer'

neemt het in een interview met Helden Magazine op voor de zwaar bekritiseerde Frank de Boer. Die maakte Ajax (en Blind) in het begin van zijn trainersloopbaan vier keer op rij landskampioen, maar rolde daarna van het ene in het andere teleurstellende avontuur. Volgens Blind zijn de media echter té kritisch op De Boer geweest, iets waar hij persoonlijk ook over mee kan praten.

"Frank de Boer is heel belangrijk voor mij geweest", laat Blind optekenen tegenover het maandblad. Onder diens voorganger Marco van Basten maakte de zoon van Ajax-legende Danny Blind weliswaar zijn debuut in de hoofdmacht, maar nadat hij er onder zijn opvolger Martin Jol niet aan te pas kwam en zelfs een halfjaar op huurbasis bij FC Groningen werd gestald, kreeg hij onder De Boer pas de kans zich op te werken tot basisspeler. "Ik maakte nog weleens foutjes, maar het belangrijkste was dat Frank me een week later toch weer opstelde of me liet invallen. Daarvan bloeide ik op, hij gaf mij de tijd om me door te ontwikkelen en ik had het gevoel dat ik er echt bij hoorde."

Blind verdiende op het WK van 2014 een fraaie transfer naar Manchester United, waar Louis van Gaal dat jaar de scepter ging zwaaien. De Boer vertrok twee seizoenen later uit Amsterdam, maar kende daarna een weinig succesvol vervolg van zijn trainerscarrière. Na ultrakorte dienstverbanden bij Internazionale (dat hem na drie maanden op straat zette) en Crystal Palace (waar het doek al na vijf wedstrijden viel) was hij weliswaar succesvoller bij Atlanta United, maar ook bij de club uit de Amerikaanse MLS moest De Boer na anderhalf jaar het veld ruimen. Vervolgens kwamen speler en trainer elkaar in 2020 weer tegen, toen De Boer werd aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal.

Daarmee was de achtste finale op het EK van 2020 (dat vanwege de covid-pandemie een jaar later werd gespeeld) het eindstation, waarna De Boer andermaal zijn biezen mocht pakken. "Frank werd vlak voor het EK bondscoach en op het EK in 2021 werden we uitgeschakeld door Tsjechië in de achtste finale op een knullige manier. We kwamen redelijk makkelijk de poulefase door, dus dat was zonde", blikt Blind terug. "Frank heeft het moeilijk gehad. Hij werd vanaf het begin hard aangepakt. Ik denk dat dat niet altijd even eerlijk was, hij was een beetje een makkelijk slachtoffer", meent de verdediger die momenteel uitkomt voor het Spaanse Girona. "Hij had bij zijn laatst getrainde clubs niet altijd het geluk mee en heeft daardoor ook bij het Nederlandse publiek of de zogeheten analisten al meteen een stempel gekregen. Dan is het heel moeilijk om daar in een korte periode vanaf te komen", vervolgt Blind, die daar uit persoonlijke ervaring over kan meepraten. "Ik heb het zelf ook gemerkt: als de media eenmaal negatief zijn, dan moet je een half jaar goed spelen voordat je daar weer bovenop komt en een heel jaar voordat je het beeld hebt kunnen omdraaien."

