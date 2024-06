Damon Mirani tekent binnen 24 uur een contract en blijft in de Eredivisie

Damon Mirani blijft na zijn vertrek bij FC Volendam actief in de Eredivisie. De 28-jarige centrale verdediger heeft woensdag een contract ondertekend bij Heracles Almelo, dat de verdediger heeft vastgelegd tot medio 2027. De Almeloërs hoeven geen transfersom te betalen, want Mirani was na de degradatie met de Palingboeren transfervrij.

De centrumverdediger, die in het verleden uitkwam voor Jong Ajax en Almere City, heeft niet veel tijd nodig gehad om met Heracles Almelo tot een akkoord te komen: “Het kan heel snel gaan. Gisteren (dinsdag, red.) ben ik voor het eerst op gesprek geweest met Nico-Jan (Hoogma, red), Rob (Toussaint, red), Erwin (van de Looi, red) en Hendrie (Krüzen, red). Ik heb een heel goed gevoel gekregen en binnen 24 uur was het beklonken", legt de verdediger uit.

Mirani vervolgt: "Het verhaal van de club vind ik een sterk verhaal en daar sluit ik graag bij aan", zegt hij over Heracles, dat dit seizoen ternauwernood voorkwam dat het de play-offs om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie in moest gaan. Volgend seizoen zal het beter moeten in Almelo, waar Mirani volgens technisch directeur Nico-Jan Hoogma zijn steentje aan kan bijdragen.



“Damon is een kopsterke centrale verdediger die zich bewezen heeft in de Eredivisie. Hij is bovendien een leider, pakt zijn verantwoordelijkheid en is daarmee een welkome versterking", legt de beleidsbepaler van de Almeloërs uit op de clubsite.