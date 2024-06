De favoriete speler van Hans Kraay junior op het EK speelt niet voor Oranje

De favoriete speler van Hans Kraay junior op het komende EK speelt niet voor het Nederlands elftal. De analist van ESPN omschrijft als zijn one to watch op het continentale eindtoernooi.

Kraay junior heeft op verzoek van ESPN een fictief elftal samengesteld met de beste spelers die aanwezig zullen zijn op het EK. Hij kiest in zijn droomteam voor twee Nederlandse spelers: Virgil van Dijk centraal achterin en Tijjani Reijnders centraal op het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

Zijn favoriete speler is echter Wirtz, smaakmaker van Bayer Leverkusen en de nationale ploeg van Duitsland. “Florian Wirtz is mijn favoriete speler, mijn one to watch. Al haalt hij zijn niveau bij Leverkusen niet, kunnen wij nog steeds heel erg van hem gaan genieten”, zegt Kraay junior.

Wirtz kende een uiterst succesvol seizoen bij Bayer Leverkusen en won met het team van trainer Xabi Alonso de nationale dubbel in Duitsland. Kraay junior plaatst de 21-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspeler in zijn elftal aanvallend op het middenveld. Volgens Kraay junior is Wirtz nóg effectiever vanaf de linkerkant. “Alleen zijn favoriete plek is op de plek van Mbappé, maar die kan ik er niet uit halen. Wirtz speelt dus op zijn een-na-beste positie in mijn elftal.”

De beste elf van Kraay junior op het EK: Jan Oblak (Slowakije); Joshua Kimmich (Duitsland), John Stones (Engeland), Virgil van Dijk (Liverpool), Theo Hernández (Frankrijk); Toni Kroos (Duitsland), Tijjani Reijnders (Nederland); Kevin De Bruyne (België), Florian Wirtz (Duitsland), Kylian Mbappé (Frankrijk); Romelu Lukaku (België).

