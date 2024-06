De Telegraaf komt met beroerd nieuws over licentiebehoud Vitesse

Het zijn spannende uren voor Vitesse, dat nog een belangrijke horde moet nemen voor het zeker is van licentiebehoud. Dat weet De Telegraaf maandagavond te melden. ‘Alles valt of staat’ met een oplossing voor de flinke schulden die de Arnhemmers hebben bij Coley Parry. Het is nog maar de vraag of de zakenman meebeweegt.

De gedegradeerde Eredivisie-club heeft maandag tot 23.59 uur om de zaken in orde te maken voor de licentiecommissie. Eerder de dag kwam naar buiten dat Vitesse gered lijkt te zijn door een Nederlandse en Amerikaanse investeerder. Mocht dit rondkomen, is de club er nog niet. Er moet namelijk nog een oplossing komen voor de miljoenenschuld, zo meldt De Telegraaf.

Parry eist een schuld van een bedrag van 14,3 miljoen euro. Er moeten dus afspraken worden gemaakt met de zakenman, maar die lijken nog niet aanstaande. Parry verkeert in een ‘luxepositie’ en hoopt een groot deel van zijn geld terug te krijgen.

Daarnaast vraagt de krant zich af of Vitesse alles kan aanleveren vóór de deadline. Mocht dit niet lukken, is er nog één redmiddel: als de licentie wordt ingetrokken, kan de club nog in beroep. Dat zou wederom een proces worden van een aantal weken.

