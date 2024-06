Debutant onder Erik ten Hag verlaat Manchester United na slechts zeven wedstrijden

speelt vanaf komend seizoen voor het Italiaanse Monza dat uitkomt in de Serie A. De jonge buitenspeler mocht dit seizoen onder trainer Erik ten Hag zijn debuut maken voor Manchester United en speelde dit seizoen slechts zeven wedstrijden in het eerste.

Manchester United pikte Forson in 2019 op bij Tottenham Hotspur. Op 8 januari van dit jaar debuteerde de 19-jarige buitenspeler in de met 0-2 gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Wigan Athletic. Vlak voor tijd kwam de in Londen geboren aanvaller binnen de lijnen. Vervolgens mocht de jeugdinternational van Engeland Onder 20 nog speelminuten maken in de FA Cup tegen Newport County en Coventry City. Daarnaast kwam hij in vier Premier League-wedstrijden in actie. Ten Hag liet hem tegen Fulham (1-2 nederlaag) zelfs in de basis beginnen.

Forson verlaat Manchester United transfervrij, waardoor een definitieve doorbraak voor de buitenspeler op Old Trafford uitblijft. De Engelsman is voor Monza, dat afgelopen seizoen als twaalfde eindigde in de Serie A, de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Forson zette een handtekening onder een contract tot medio 2028.

