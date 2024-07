Deense bondscoach laat duidelijk merken wat hij vindt van arbitrale beslissingen

Bondscoach Kasper Hjulmand van Denemarken heeft geen goed woord over voor het optreden van de arbitrage in de achtste finalewedstrijd tegen Duitsland op het Europees Kampioenschap. De Denen moesten in de tweede helft hun meerdere erkennen in het gastland, onder meer nadat een doelpunt van Joachim Andersen werd afgekeurd vanwege buitenspel en niet lang daarna Kai Havertz vanaf elf meter de 1-0 binnen kon schieten. Hjulmand is over zowel het besluit om de treffer van Andersen af te keuren én de Duitsers een strafschop te geven totaal niet te spreken.

Denemarken leek in eerste instantie een lange avond tegemoet te gaan. De formatie van Hjulmand werd in het eerste kwartier bij vlagen overlopen door Duitsland en leek zelfs al na een paar minuten de achtervolging in te moeten zetten. Nico Schlotterbeck knikte binnen uit een hoekschop, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding van Joshua Kimmich. Duitsland kreeg vervolgens een aantal goede mogelijkheden om alsnog vroeg de score te openen, maar de Deense doelman Kasper Schmeichel was goed bij de les.

De Duitse openingstreffer bleef uit en Denemarken groeide vervolgens in de wedstrijd. Na de onderbreking vanwege noodweer in Dortmund en de rust leken de Denen zelfs op voorsprong te komen. Andersen kreeg de bal pardoes voor zijn voeten en schoot overtuigend raak, maar na ingrijpen van de VAR ging het Deense feestje niet door: Thomas Delaney stond een teenlengte buitenspel. “We hebben het over een centimeter. Kan dat echt de pure waarheid zijn, waaraan niemand twijfelt?”, zo vroeg Hjulmand zich na afloop voor de camera van ZDF af. “Kan het moment van het stopzetten van de beelden zo secuur worden bepaald?”

Alsof dat moment nog niet vervelend genoeg was voor Denemarken en Andersen, ging een paar minuten later de bal op de stap vanwege hands van de verdediger. “Je kunt niet voetballen zonder je armen te bewegen. De afstand was zo kort”, zag Hjulmand. “Dit zijn gewoon twee belachelijke beslissingen die heel cruciaal waren voor deze wedstrijd. Ik denk dat Duitsland anders ook had kunnen winnen, want ze speelden fantastisch. Ik hou van dat team en van wat Julian Nagelsmann daar laat zien. Maar dit is gewoon een schande”, aldus de Deense bondscoach.

Havertz benutte de strafschop en niet veel later maakte Jamal Musiala er 2-0 van. Duitsland verzekerde zich zodoende van een plek in de kwartfinales van het EK. Voor Denemarken zit het toernooi er alweer op. Het Scandinavische land reikte in 2021 nog tot de halve finales, waarin het nog op voorsprong kwam tegen Engeland maar uiteindelijk toch zijn meerdere moest erkennen in de verliezend finalist. Tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar kwamen de Denen niet door de groepsfase. Deze zomer eindigden ze in een groep met Engeland, Servië en Slovenië op de tweede plaats.

