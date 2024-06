Dennis te Kloese noemt drie belangrijke kwaliteiten van Feyenoord-trainer Brian Priske op

Technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord heeft gereageerd op de aanstelling van Brian Priske als opvolger van Arne Slot. De beleidsbepaler geeft aan dat de nummer twee van de Eredivisie zorgvuldig heeft gezocht naar een nieuwe trainer en de Deense oefenmeester uiteindelijk de meest logische - en daarmee de beste - keuze bleek te zijn.

"In de zoektocht naar een nieuwe trainer zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan", begint Te Kloese op de website van de Rotterdammers. "Het is een proces geweest van vele maanden, waarbij naast mezelf meerdere collega’s nauw betrokken waren en vele trainers intensief werden gevolgd om te bezien wie er het beste in het door ons gewenste profiel paste. We willen als club immers voortborduren op de groei die we hebben doorgemaakt en de successen die de afgelopen jaren zijn geboekt", legt de algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers uit.

Artikel gaat verder onder video

Priske geldt, na het doorlopen van dit proces, als de beste kandidaat om voort te borduren op de groei die Feyenoord in de afgelopen seizoen heeft doorgemaakt onder leiding van Slot als hoofdtrainer: "Bij meerdere clubs heeft hij (Priske, red.) immers al aangetoond dat hij spelers beter maakt, het aanvallende voetbal voorstaat dat de mensen in De Kuip graag zien en daarmee ook resultaten behaalt", stipt Te Kloese een aantal kwaliteiten van de Deense hoofdtrainer aan: "Een prettige bijkomstigheid is dat hij de Nederlandse taal machtig is."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wie is Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord met een opvallende Nederlandse link?

Een eerste introductie met Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord.