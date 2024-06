‘Depay kan carrière in Italië vervolgen; twee Serie A-clubs geïnteresseerd in transfervrije aanvaller’

De nieuwe werkgever van kan zich zomaar eens in Italië bevinden. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport is Fiorentina geïnteresseerd in de diensten van de transfervrije Oranje-international. Depay kan ook echter de overstap maken naar AC Milan, dat ook wel oren heeft naar de aanvaller.

Voor Fiorentina kan het salaris van Depay echter wel een struikelblok vormen. Bij Atlético Madrid staat de Nederlander voor zo'n vier miljoen euro per jaar op de loonlijst. Een transfer van Depay naar Fiorentina is volgens het Italiaanse medium ingewikkeld, maar ‘niet onmogelijk als beide partijen willen meewerken’. Fiorentina verwacht door de transfervrije status in ieder geval kans te maken op de aanvaller. In hoeverre de 92-voudige international openstaat voor La Viola is vooralsnog niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Depay niet naar Fiorentina willen, dan is de Italiaanse topclub AC Milan nog een optie voor hem. Volgens Gianluca Di Marzio staat de aanvaller op het lijstje van I Rossoneri als alternatief voor Joshua Zirkzee, mocht de 23-jarige spits van Bologna niet haalbaar zijn. Naast Depay hebben de Milanezen ook hun oog laten vallen op Ermedin Demirovic van FC Augsburg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.