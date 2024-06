Didier Deschamps prijst speler van Oranje die in Nederland juist bekritiseerd wordt

Didier Deschamps verwacht geen makkelijke wedstrijd voor Frankrijk tegen Nederland. In maart 2023 was Frankrijk in de EK-kwalificatiereeks nog met 4-0 te sterk voor Oranje, maar Deschamps rekent op een moeilijkere wedstrijd komende vrijdag.

“Nederland was toen verzwakt door blessures en ziekte”, weet de Franse bondscoach nog. “Spelers als De Ligt, Gakpo en Dumfries waren er niet bij. En bij de tweede wedstrijd miste Nederland De Ligt, Gakpo en Depay”, doelt hij op de kwalificatiewedstrijd in oktober 2023, die Frankrijk met 1-2 won in Amsterdam.

“Als je deze spelers niet hebt, heb je natuurlijk een heel ander team. Het is gewoon een ander verhaal nu Ronald Koeman deze spelers wel tot zijn beschikking heeft. Als iedereen erbij is, krijgen we een ander Nederland te zien dan in de twee voorgaande duels”, voorspelt Deschamps.

“Nederland heeft jonge, talentvolle spelers”, wordt de bondscoach op de persconferentie geciteerd door De Telegraaf. Als voorbeeld noemt hij Xavi Simons, die in Frankrijk bekend is omdat hij onder contract staat bij Paris Saint-Germain. “In Frankrijk kennen we Xavi Simons heel goed. Nederland heeft altijd een goede combinatie van atletisch vermogen en spelers met creativiteit en techniek, zoals Simons. Het zorgt altijd voor een heel competitief elftal.”

In Nederland ontvangt Simons juist de nodige kritiek op zijn spel in dienst van het Nederlands elftal. Zo was FCUpdate-analist Foppe de Haan niet goed te spreken over zijn optreden. Met Jeremie Frimpong en Donyell Malen die op de deur kloppen is het de vraag of Simons vrijdag tegen Frankrijk opnieuw aan de aftrap verschijnt.

