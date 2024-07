Dit is waarom FC Barcelona ook blij is met transfervrije overstap Dest naar PSV

De transfervrije overstap van is niet alleen voor PSV positief, maar is ook voor FC Barcelona een oplossing geweest. De Catalaanse club bespaart flink wat miljoenen en kan weer makkelijker een nieuwe speler aantrekken deze zomer.

FC Barcelona kampt al jaren met financiële problemen en moet deze zomer (en mogelijk komende transferperiodes) bijvoorbeeld snijden in de salarissen. In Dest ziet Barcelona geen speler voor de toekomst, dus is een besparing van zo'n tien miljoen euro aan salarissen een goede oplossing voor de club, zo meldt Marca. De club van Frenkie de Jong moet ook minimaal één speler verkopen voor elke speler die het wil aantrekken.

FC Barcelona had graag een transfersom overgehouden aan Dest en daar leek het ook lang van te komen. PSV was bereid de optie tot koop van elf miljoen euro te lichten, totdat de Amerikaan een flinke blessure op liep. En aangezien het contract van de rechtsback komende zomer afloopt in Spanje, moest FC Barcelona een keuze maken.

Aangezien Dest bij de Europese topclub vijf miljoen per seizoen verdiende, en er nog een afschrijving openstond van zo'n 4,2 miljoen euro, is het voor FC Barcelona ook een goede zet geweest om hem transfervrij naar Eindhoven te laten vertrekken. Zo kan FC Barcelona weer meer spelers inschrijven voor het volgende seizoen, zoals Sergi Roberto. Dest is hoogstwaarschijnlijk pas in 2025 weer inzetbaar.

