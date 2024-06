Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in de achtste finale

Door het verlies van Albanië tegen Spanje (0-1) is het zeker dat het Nederlands elftal nog even op het EK blijft na de groepsfase. Het team van Ronald Koeman speelt nog zeker een achtste finale, maar welke tegenstanders kan Oranje daarin treffen? We zetten het op een rijtje.

Doordat Nederland in de eerste twee wedstrijden vier punten pakte, was er al sprake van een zeer goede uitgangspositie. In het verleden kwam het in eindtoernooien met soortgelijke opzet nog niet voor dat een team met vier punten gelijk na de groepsfase de biezen moest pakken. En door de poule-eindstanden in groep A en groep B is het mathematisch nu al zeker dat Oranje langer in het toernooi blijft. Maar het team van Koeman kan op verschillende plekken in het speelschema van de rest van het toernooi terecht komen. Dat hangt dan weer af van de uiteindelijke eindpositie van Nederland in groep D.

In het slechtste geval wordt Oranje nog derde in de poule met Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als Frankrijk van Polen wint, wat aannemelijk is, en Oostenrijk dinsdagavond Nederland verslaat. In dat geval nemen 'we' het op tegen een groepswinnaar. Dit zou Spanje kunnen zijn (groepswinnaar van groep A) of de nummer één van groep C of E. In groep C staat momenteel Engeland bovenaan, terwijl in groep E alle landen op drie punten staan na twee wedstrijden. België is de favoriet om daar groepswinnaar te worden.

Nederland kan ook tweede worden, bijvoorbeeld als het gelijkspeelt met Oostenrijk en Frankrijk wint van Polen. Dan spelen de mannen van Koeman tegen de nummer twee van groep E, de poule dus van België. Naast onze zuiderburen maken Oekraïne, Roemenië én Slowakije nog kans op die specifieke achtste finaleplek.

Bij winst op Oostenrijk én minimaal eenzelfde resultaat ten opzichte van Frankrijk (bv. Nederland wint met 2-0, de Fransen doen dat ook), wordt Oranje groepswinnaar. Dat lijkt op dit moment de meest gewenste situatie, ook als je kijkt naar het complete speelschema. In dat geval treft Oranje namelijk de nummer twee van groep F. Turkije heeft de beste papieren voor die positie, maar ook Tsjechië en Georgië (zeer kleine kans) komen nog in aanmerking hiervoor. Een ontmoeting met Tsjechië zou wel frappant zijn, aangezien Nederland in de achtste finale van het vorige EK (2020) werd uitgeschakeld door de Tsjechen.

