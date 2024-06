'Doelpuntenmachine La Liga kan overstap naar de Serie A maken'

De spits van Girona, , kan een overstap maken naar de Italiaanse Serie A. Volgens de aanvaller uit Oekraïne zijn er zelfs al gesprekken geweest met clubs uit die competitie.

Dovbyk was dit seizoen een sensatie in La Liga, samen met Girona. In 36 competitiewedstrijden scoorde hij 24 keer en gaf hij acht assists: mede door zijn doelpunteninstinct werd Girona derde in de Spaanse competitie. Die prestaties zijn overal in Europa wel opgevallen. Serie A-clubs zouden momenteel achter de spits aanzitten.

Tegen Diario AS zei de Oekraïner: "Ja, mijn zaakwaarnemer heeft met Italiaanse clubs gesproken." Volgens de geruchten zou Girona zeker 35 miljoen euro willen ontvangen voor de 26-jarige aanvaller, die nog een contract tot medio 2028 in Spanje heeft. Pas na het EK zou een definitieve overstap echt beklonken kunnen worden, aangezien Dovbyk zich op het toernooi wil focussen.

Dovbyk zal waarschijnlijk de spits van Oekraïne worden tijdens het komende EK. Bij die ploeg heeft hij concurrentie van bijvoorbeeld Roman Yaremchuk, maar de spits van Valencia kon dit seizoen in La Liga slechts drie keer het net vinden. In de laatste oefenwedstrijd, uit tegen Polen (3-1 verlies), stond Dovbyk in de basis en maakte hij het enige Oekraïnse doelpunt.

