Driessen haalt uit naar Oostenrijkse bondscoach Rangnick: 'Dit bevestigt dat ik hem terecht niet serieus neem'

Valentijn Driessen heeft geen hoge pet op van Ralf Rangnick, de bondscoach van Oostenrijk. De oefenmeester liet zich in aanloop naar het treffen met het Nederlands elftal, dinsdagavond in Berlijn, ontvallen dat Oranje individueel over net zoveel kwaliteit beschikt als Frankrijk, wat voor Driessen hét bewijs vormt dat hij de geroutineerde oefenmeester 'terecht niet serieus neemt'.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt de bewuste uitspraak aangehaald door presentator Pim Sedee. "Daarmee bevestigt Rangnick dat ik hem terecht niet serieus neem", reageert Driessen. "Ik neem hem niet serieus als trainer en ook zijn methodes en dergelijke niet. Iedereen loopt ermee weg, maar bij Manchester United, toen het moest, heeft niemand wat gezien", refereert de journalist aan het seizoen 2021/22. Rangnick werd destijds in december aangesteld als interim-trainer na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer, maar wist met een zesde plaats in de Premier League geen Champions League-voetbal af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

Het was destijds de bedoeling dat Rangnick op Old Trafford aan het einde van het seizoen plaats zou maken voor de definitieve opvolger van Solskjaer - wat uiteindelijk Erik ten Hag werd - en zelf zou verder gaan als adviseur. Van een samenwerking met de Nederlander zou het uiteindelijk echter niet komen, omdat de geboren Duitser als bondscoach van Oostenrijk aan de slag ging en dat niet kon combineren met zijn werkzaamheden in Manchester. "Nu roept iedereen hosanna over Oostenrijk", vervolgt Driessen. "Nou, we gaan het morgen zien" (de podcast werd maandagavond al opgenomen, red.). "Als het wel zo is, dan neem ik mijn woorden terug. Maar dit kun je gewoon niet serieus menen, als je ziet hoeveel kwaliteit Frankrijk herbergt. De clubs waar deze jongens allemaal spelen, in vergelijking met die van Nederland, dat is gewoon onvergelijkbaar", aldus de chef voetbal van de ochtendkrant.

'Oud trainerskunstje'

Mike Verweij doet de uitspraak van Rangnick af als een 'oud trainerskunstje'. "De tegenstander zo groot mogelijk maken. Mocht je dan winnen of gelijkspelen, hoe knapper de overwinning is. Want dan roept Rangnick: 'Dezelfde kwaliteit als Frankrijk, maar we wonnen wel van Nederland'. Dat gaat niet gebeuren, trouwens", voorspelt Verweij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.