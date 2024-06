Driessen neemt Feyenoord-trainer Priske meteen onder vuur: ‘Hebben zich allemaal niet bewezen’

Valentijn Driessen is niet te spreken over de nieuwe technische staf van Feyenoord. De Rotterdammers gaan na de aanstelling van Björn Hamberg en Lukas Babalola als assistent-trainers van Brian Priske met een grotendeels Scandinavische trainersstaf het nieuwe seizoen in.

“Dat begrijp ik ook niet”, begint Driessen in de podcast Kick-Off Oranje van De Telegraaf. “John de Wolf is de enige die is blijven zitten. Ze hadden gewoon heel goede ervaring met Sipke Hulshoff en ook met Etiënne Reijnen hadden ze goede ervaringen mee. En alles wordt geloosd en we gaan door met allemaal Scandinaviërs, die zich allemaal niet bewezen hebben. Eentje heeft meegelopen met de onvermijdelijke Graham Potter, die ook heel groot gemaakt is en wordt, maar voorlopig ook nog geen club heeft. Dus ik begrijp niet helemaal waar dat vandaan komt.”

Artikel gaat verder onder video

De chef voetbal had dan ook liever gezien dat Feyenoord andere keuzes maakte. “Je moet gewoon wat clubmensen hebben, maar ook mensen die het Nederlandse voetbal kennen”, vindt Driessen. “En je kan niet alles op John de Wolf afschuiven.” Collega Mike Verweij is dan ook nieuwsgierig. “Eerst het EK maar eens afwachten, maar het is natuurlijk mega-interessant wat er komend seizoen in de Eredivisie gaat gebeuren. Bij Ajax, bij Feyenoord.”

De Ajax-watcher denkt echter wel Feyenoord een goede zet heeft gedaan met Priske. “Je hoort hele goede verhalen over Priske. Heeft het ook in Tsjechië heel goed gedaan. Maar als je mensen in Antwerpen spreekt, die vinden het onbegrijpelijk dat ze het lot van de club, met dus een hele eigen staf, in handen leggen van die Priske.” Zo was de Deen hoofdtrainer bij Royal Antwerp voordat Mark van Bommel daar trainer was. Priske kon in België echter weinig indruk maken. “Bij Antwerpen waren ze heel blij toen ze van hem af waren.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder voorziet problemen bij Feyenoord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang goed gaat’

Jack van Gelder en Rutger Castricum verwachten dat het snel weer fout zal gaan bij Feyenoord.