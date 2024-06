Engeland maakt wéér geen indruk en verspeelt punten tegen Denemarken

Titelkandidaat Engeland heeft het tweede groepsduel tegen Denemarken verzuimd om zich nu al te kronen tot groepswinnaar. In Frankfurt eindigde de herhaling van de halve finale van het vorige EK in een 1-1 gelijkspel. De Engelsen worden bestempeld als potentieel winnaar van het EK, maar de gewenste vorm werd bij lange na niet gehaald tegen Denemarken. Harry Kane zorgde nog voor een vroege 0-1, waarna Morten Hjulmand al voor rust de eindstand bepaalde met een fraai afstandsschot. Door deze remise ligt groep C nog volledig open.

Na de 0-1 zege op Servië zag de Engelse coach Gareth Southgate geen reden om te schuiven in zijn basisopstelling en daardoor verschenen dezelfde elf namen aan de aftrap. Bij Denemarken was de wisseling van Joakim Mæhle voor Bah de enige ten opzichte van het openingsduel. Dat betekende dat Eriksen andermaal een sleutelpositie innam op het Deense middenveld.

Artikel gaat verder onder video

In 2021 was dit affiche tijdens het EK de halve eindstrijd en destijds trok Engeland aan het langste eind. Kane besliste die wedstrijd en de Engelse aanvoerder liep vandaag na ruim een kwartier simpel de 0-1 binnen. Na een catastrofale inschattingsfout van Victor Kristiansen nam Kyle Walker over en zijn voorzet kwam fortuinlijk voor de voeten van Kane. Net als tegen Servië hadden de Engelsen een vroege voorsprong te pakken.

Na de openingstreffer zakte Engeland ver door de ondergrens en Denemarken kwam steeds beter in de wedstrijd. De Deense ploeg stelde Jordan Pickford echter niet op de proef, totdat Hjulmand besloot van dertig meter uit te halen. De middenvelder van Sporting CP tekende via de binnenkant van de paal - met zijn eerste interlandgoal - voor de gelijkmaker.

Na rust vertoonde Engeland voorzichtige tekenen van herstel, maar het bleef bij tijd en wijle broos. Phil Foden vond na een uitstekende aanname de paal, maar dat was nagenoeg het enige wapenfeit van Engeland in het tweede bedrijf. Halverwege de tweede helft haalde Southgate met Bukayo Sake, Kane en Foden zijn gehele voorhoede naar de kant en dat symboliseerde zowel de offensieve onmacht van de Engelsen als de onvrede van de Engelse coach. In het laatste kwart nam geen van beide de landen het risico om het punt te verspelen. Door dit gelijkspel hebben zowel Denemarken als Engeland plaatsing voor de knock-outfase in eigen hand.