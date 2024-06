Excelsior vindt opvolger Dijkhuizen en stelt jongste trainer in het Nederlandse betaald voetbal aan

Excelsior heeft een opvolger voor de eerder deze maand op straat gezette Marinus Dijkhuizen gevonden. Ruben den Uil, die sinds 2021 als assistent deel uitmaakt van de technische staf van de Kralingers, wordt intern doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer. Met zijn 33 jaar is Den Uil komend seizoen de jongste trainer in het betaald voetbal in Nederland.

Het nieuws werd vrijdagmiddag als eerste gebracht door De Telegraaf en is door Exelsior inmiddels via de officiële kanalen bevestigd. Zoals de krant al meldde wordt de zeer evaren Adrie Koster (69) inderdaad als assistent toegevoegd aan de staf van Den Uil. De Zeeuw was in een ver verleden zelf jarenlang hoofdtrainer van de kleinste profclub van Rotterdam, en bekleedde geen officiële functie meer in het betaald voetbal sinds zijn vertrek als lid van de raad van commissarissen van Ajax, in mei 2023.

Dijhuizen was tot zijn ontslag de langstzittende trainer in het betaald voetbal in Nederland. De vroegere spits had Excelsior sinds begin 2020 onder zijn hoede, maar kon afgelopen seizoen niet voorkomen dat de club play-offs om lijfsbehoud moest spelen. Daarin rekende de club in de halve finales nog wel af met ADO Den Haag (middels 1-2 en 7-1 overwinningen), maar bleek NAC Breda in de eindstrijd een maatje te groot. Nadat het uitduel in Breda met 6-2 verloren was gegaan, leek de ploeg in de return in eigen huis op weg naar een geweldige remontada door een 4-0 voorsprong te nemen. NAC-speler Casper Staring maakte er echter 4-1 van, waarmee hij de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie schoot en Excelsior tot degradatie veroordeelde.

Dijkhuizen had ondanks het afzakken naar het tweede niveau graag verder gewild als hoofdtrainer van Excelsior. De clubleiding besliste echter anders, zo werd op 14 juni duidelijk. "Helaas heeft de club besloten in de nieuwe situatie voor een andere invulling te kiezen", sprak Dijkhuizen na de aankondiging van zijn vertrek op de clubsite. "Ik weet zeker dat ik daar met mijn kwaliteiten en ervaring voor geschikt ben. Ik moet dit besluit respecteren, maar ik ben uiteraard erg teleurgesteld. Er zijn veel omstandigheden en situaties te noemen waarin het afgelopen seizoen niet meezat, maar het werd onder mijn verantwoordelijkheid een seizoen waarin het vaak en uiteindelijk net niet lukte."