AZ kan mooi bedrag bijschrijven: Romano onthult transfersom voor Pavlidis

AZ kan spoedig een mooi bedrag bijschrijven. Voetbal International meldde afgelopen vrijdag al dat de club een akkoord naderde met Benfica over de transfer van en volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano hebben de partijen inmiddels overeenstemming bereikt. De Alkmaarders ontvangen naar verluidt een transfersom van zeventien miljoen euro voor de Griekse doelpuntenmachine.

AZ telde in de zomer van 2021 2,5 miljoen euro neer voor de komst van Pavlidis, die in de twee seizoenen ervoor een sensatie was bij Willem II. De Griek was vooral in het afgelopen seizoen niet te stoppen in Alkmaarse dienst. In 46 wedstrijden in alle competities noteerde hij 33 doelpunten en zes assists. De sterke prestaties van Pavlidis zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. Volgens Romano kon de centrumspits zich verheugen op de belangstelling van VfB Stuttgart en clubs uit Italië, maar heeft hij zijn ‘woord’ gehouden en maakt hij de overstap naar Benfica.

De Portugezen betalen volgens informatie van de Italiaanse transfergoeroe zeventien miljoen euro voor de komst van Pavlidis, ‘add-ons’ inbegrepen. De Griek ondergaat deze week nog zijn medische keuring in Lissabon en zet, indien hij die succesvol heeft doorstaan, zijn handtekening onder een meerjarig contract bij de nummer twee van Portugal in het afgelopen seizoen. Pavlidis kwam sinds zijn transfer van Willem II naar AZ in 2021 137 keer in actie voor de Alkmaarders. Hij scoorde tachtig keer. Pavlidis levert AZ uiteindelijk hetzelfde bedrag op als Myron Boadu, die in 2021 naar AS Monaco vertrok. Alleen voor Alireza Jahanbakhsh (22,5), Vincent Janssen (22), Tijjani Reijnders (19,0), Guus Til (18,0) en Milos Kerkez (~18,0) werden hogere bedragen betaald.

Zoals hierboven al geschreven kon Pavlidis ook kiezen voor een overgang naar VfB Stuttgart. Volgens Voetbal International waren de Duitsers bereid een hogere transfersom te betalen dan Benfica en kon de Griek in de Bundesliga ook een ‘stuk meer’ verdienen. “Hij heeft echter zijn zinnen gezet op een transfer naar Benfica en was niet van zijn stuk te brengen”, zo klinkt het. Volgens het weekblad zet Pavlidis in Portugal zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.

🚨🦅 Vangelis Pavlidis to Benfica, here we go! Verbal agreement in place for €17m plus €2m add-ons as revealed last week.



Pavlidis respected his word to Benfica despite proposals from Stuttgart & Italian clubs to hijack the deal.



Medical/contract signing planned on Thursday. pic.twitter.com/W25L3F2NGl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024

