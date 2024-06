Farioli duidelijk over transfertarget: ‘Ik ben fan van hem als speler’

Nieuwbakken Ajax-trainer Francesco Farioli wil nog niets loslaten over eventuele transfers van Ajax voor het komende seizoen. Onder meer en worden veel in verband gebracht met de recordkampioen, maar de Italiaanse oefenmeester wil er nog niets over loslaten.

“Rosario? Ik weet niet of hij terugkomt naar Nederland. Het gaat niet om de spelers die hier nu niet zijn. Maar ik ben fan van de speler en hij was erg belangrijk voor mij bij Nice. Het is niet netjes om over spelers van andere clubs te praten”, vertelt hij in gesprek met ESPN.

De naam van Weghorst valt ook veelvuldig in combinatie met Ajax. Zelf zou de Oranje-spits niet onwelwillend tegenover een overstap naar Amsterdam staan. Farioli is echter duidelijk over de vermeende interesse. "Ik wil alleen over spelers van Ajax praten.”

De spelers die Farioli nu tot zijn beschikking heeft zijn in ieder geval heel gemotiveerd. “Ik voel het verlangen van de groep om dingen te veranderen. Zo kort na het afgelopen seizoen hebben de spelers altijd nog wat ‘krasjes’, maar we moeten keihard trainen en elke dag verbeteren. Klaar zijn voor de grote uitdagingen die wachten.”

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.