FC Barcelona neemt daags na uitzwaaien Dest afscheid van nóg drie spelers

De grote leegloop bij FC Barcelona is begonnen. De Catalanen maakten zaterdag bekend dat Sergiño Dest definitief vertrekt naar PSV en daags na het uitzwaaien van de Amerikaan krijgen ook , en Marco Alonso te horen dat ze niet langer het blauw en rood zullen dragen. Félix speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Barcelona, Alonso maakte in de zomer van 2022 de overstap naar de Catalaanse grootmacht.

Félix verruilde Benfica in de zomer van 2019 voor bijna 130 miljoen euro voor Atlético Madrid. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de Portugees kwam in de Spaanse hoofdstad eigenlijk geen moment uit de verf. Atlético verhuurde Félix in 2023 al voor een halfjaar aan Chelsea. De aanvaller keerde na afloop van zijn uitleenperiode terug in het Wanda Metropolitano, maar duidelijk was dat zijn toekomst elders zou liggen. FC Barcelona profiteerde van de situatie en haalde hem op huurbasis naar Catalonië.

Het huwelijk tussen FC Barcelona en Félix leek in eerste instantie een succesverhaal te worden. In de eerste groepswedstrijd in de Champions League was de Portugees meteen twee keer trefzeker én verzorgde hij een assist. Ook in de competitie had hij een belangrijk aandeel in de goede resultaten. Hij scoorde tegen Real Betis en leverde een week later tegen Celta de Vigo andermaal een assist. Maar Félix slaagde er niet in zijn goede start een passend vervolg te geven en raakte in de tweede seizoenshelft zijn basisplaats kwijt. Hij zou uiteindelijk 44 keer in actie komen voor FC Barcelona, goed voor tien doelpunten en zes assists.

FC Barcelona en Félix lieten meermaals doorschemeren langer met elkaar door te willen gaan, maar dat gaat dus niet gebeuren. De Catalanen nemen afscheid van de huurling, die terugkeert bij Atlético. Daar heeft hij nog een doorlopend contract tot de zomer van 2029. Het zal moeten blijken of hij een nieuwe kans krijgt van Diego Simeone.

Félix is niet de enige Portugees die vertrekt uit Barcelona. Dat geldt ook voor Cancelo. De vleugelverdediger maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Manchester City naar FC Barcelona, nadat hij in de tweede helft van het seizoen 2022/23 al tijdelijk het shirt van Bayern München had gedragen. Cancelo droeg 42 keer het shirt van FC Barcelona en drukte met vier doelpunten en vijf assists zijn stempel op het aanvalsspel. Maar ook in Spanje liet hij verdedigend regelmatig een steekje vallen. Zo veroorzaakte hij in de return tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League nog een oliedomme strafschop. Cancelo keert na het EK met Portugal terug naar Manchester City, waar hij nog een contract heeft tot medio 2027.

Naast Félix en Cancelo vertrekt dus ook Alonso bij FC Barcelona. De 33-jarige vleugelverdediger maakte in de zomer van 2022 de overstap van Chelsea naar Catalonië. Alonso werd gehaald voor de breedte. Waar hij tijdens zijn eerste seizoen nog in 37 wedstrijden zijn opwachting maakte, kwam hij in de voorbije jaargang mede door een zware rugblessure niet verder dan acht duels.

Update 14.42 uur: hebben Félix en Cancelo toch nog een toekomst in Barcelona?

Het valt niet uit te sluiten dat Félix en Cancelo na de zomer tóch nog te bewonderen zijn in Barcelona. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano heeft FC Barcelona een langer verblijf van de Portugezen nog niet volledig uit het hoofd gezet. De Italiaan meldt dat Jorge Mendes, zaakwaarnemer van zowel Félix als Cancelo, al met de club gesproken heeft over een verlenging van de samenwerking. Daarvoor zal FC Barcelona wel overeenstemming moeten zien te bereiken met zowel Manchester City als Atlético Madrid.

🔵🔴 João Félix and João Cancelo’s situation remain open for Barcelona.



Talks took place with his agent Jorge Mendes to keep both players for next season.



Discussions to continue on clubs side with Atléti and Man City. pic.twitter.com/Zoq4mgdEvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024

