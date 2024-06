FC Twente vindt nieuwe functie voor clubicoon Sander Boschker

Sander Boschker gaat bij FC Twente verder als materiaalman, zo bevestigt de Enschedese club via zijn officiële website. Het clubicoon van de Tukkers moest noodgedwongen zijn positie als keeperstrainer neerleggen, nadat hij stopte met de opleiding Goalkeepercoach 3.

Die opleiding is verplicht voor iedere club die Europees voetbal speelt, waardoor Boschker, die maar liefst 562 wedstrijden voor FC Twente speelde en daarmee recordhouder is, die functie niet meer kan vervullen. Wel gaf de voormalig doelman te kennen graag verder te willen in een andere functie bij de club waar hij in 1989 debuteerde in het eerste elftal.

Die functie is dus gevonden in de rol van materiaalman. Zo blijft Boschker onderdeel van de technische staf onder leiding van trainer Joseph Oosting. De 53-jarige oud-doelman gaat hierbij samenwerken met Jacob Malki. De Syriër, die inmiddels ook uitgegroeid is tot een waar clubicoon, gaat zijn 28ste seizoen in als materiaalman. “Daarna gaat hij van zijn verdiende pensioen genieten”, schrijft FC Twente.

De functie van keeperstrainer wordt bij FC Twente opgevuld door Rein Baart. De 52-jarige oud-doelman van onder meer Vitesse, NEC en Fortuna Sittard komt over van VVV-Venlo en is een bekende van Oosting. Het tweetal werkte eerder samen bij RKC Waalwijk en Vitesse.

