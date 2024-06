Feyenoord kan deze zomer cashen volgens Driessen: ‘Als je zo speelt, dan staan de clubs voor je in de rij’

Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord deze zomer nog wel eens voor een fors transferbedrag kan verlaten. De centrale verdediger groeide bij Feyenoord uit tot een van de sterkhouders en wist ook te imponeren in de met 0-1 gewonnen EK-wedstrijd van Slowakije tegen België.

"Hij speelde echt geweldig", is Driessen bij de podcast Kick-off Oranje lyrisch over Hancko. "Hij heeft natuurlijk alleen maar lopen verdedigen en dat deed hij goed, maar waar hij kon, liep hij ook naar voren. Dat deed hij ook bij Feyenoord als linksback. Hij is centrale verdediger, maar je gaat echt denken dat hij als linksback nog beter is dan als centrale verdediger.”

Toch viel Driessen wel iets opmerkelijks op aan Hancko. “Hij kon bijna niet meer op zijn benen staan. Bij Feyenoord bleef hij ook maar gaan. Daar merkte je ook in de negentigste minuut niets. De intensiteit van zo'n wedstrijd op een EK is dan toch weer hoger, begrijpelijk als je in de Eredivisie tegen PEC Zwolle speelt. Uiteindelijk ga je als speler toch een keer door de hoeven.”

Driessen verwacht echter wel dat Hancko komende zomer een transfer gaat maken. "Als je speelt zoals gisteren tegen België, dan staan de clubs voor je in de rij", vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. "Hij moet wel aardig wat kosten, omdat hij natuurlijk een doorlopend contract heeft. Dat is wel een cashcow voor Feyenoord, neem ik aan."

Hancko zal in ieder geval niet vertrekken naar Atlético Madrid. De Madrileense topclub was geïnteresseerd in de centrale verdediger, maar naar verluidt is de transfersom lastig op te hoesten voor de Madrilenen. Feyenoord zou een vraagprijs tussen de 35 en 40 miljoen euro hanteren. Liverpool en Leicester City zouden ook hebben geïnformeerd, waarbij de Slowaak bij Liverpool zou worden herenigd met trainer Arne Slot.

