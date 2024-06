'Feyenoord ontvangt bod uit Premier League en bepaalt vraagprijs op 35 miljoen euro'

Brighton & Hove Albion heeft zich concreet gemeld bij Feyenoord voor , zo meldt 1908.nl zondagavond. De nummer elf van het afgelopen Premier League-seizoen heeft al een eerste bod gedaan. De hoogte daarvan is niet bekend.

Volgens ingewijden verlangt Feyenoord 'een schamele 30 miljoen Britse pond (circa 35 miljoen euro, red.)' voor Wieffer. Het is niet duidelijk of het bod van Brighton daarbij in de buurt komt. Toch lijkt een zomerse transfer wel ophanden: Feyenoord vermoedt dat Wieffer niet langer te behouden is en zou al een buitenlandse vervanger op het oog hebben, van wie de identiteit nog niet bekend is.

Feyenoord betaalde twee jaar geleden naar verluidt voor een lichte transfervergoeding van 575.000 euro om Wieffer over te nemen van Excelsior. De stadsgenoot zou bij een toekomstige transfer recht hebben op minstens vijftien procent over de nettowinst die Feyenoord maakt. Dat kan in de praktijk dus neerkomen op vijftien procent van bijna de hele transfersom.

Sinds zijn komst speelde Wieffer 79 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Zijn contract loopt door tot medio 2027. Wieffer zou de overstap naar Brighton zelf wel zien zitten, maar wacht de onderhandelingen tussen de clubs geduldig af. Hij werd ook al in verband gebracht met AC Milan.

