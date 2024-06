'Feyenoord wil snel spijkers met koppen slaan en praat met assistent-trainer voor Priske’

Feyenoord is in gesprek met Anders Nielsen om assistent-trainer van Brian Priske te worden bij de Rotterdammers, zo meldt 1908.nl. De bekerwinnaar van het afgelopen seizoen heeft met John de Wolf en Etienne Reijnen momenteel nog maar twee assistenten in de gelederen en daar moet snel verandering in komen.

Bovendien bestaat er de kans dat Reijnen alsnog met Arne Slot meegaat naar Liverpool, al bestaat er ook de kans dat hij noodgedwongen in Rotterdam moet blijven. “Reijnen beschikt nog niet over de juiste trainersdiploma's. Dit gegeven, plus het feit dat Reijnen niet over een werkvergunning beschikt, maakt het voor Reijnen een stuk lastiger om daadwerkelijk met Slot mee te gaan naar Engeland”, schrijft het nieuwsmedium.

Feyenoord wilde de assistent-trainers van Priske bij Sparta Praag meenemen, maar de Tsjechische club heeft de Rotterdammers gemeld dat de Deense oefenmeester geen assistenten mee mag nemen. Sterker nog, Sparta Praag schuift assistent-trainer Lars Friis door naar de functie van hoofdtrainer. Via Priske is Feyenoord uitgekomen bij Anders Nielsen. Het tweetal kent elkaar nog vanuit hun gezamenlijke periode bij Royal Antwerp. Momenteel is de Rotterdamse club druk in gesprek met Nielsen, die werkzaam is als trainer van het Deense Otterup B&IK.

Feyenoord heeft echter meerdere ijzers in het vuur. Zo schrijft 1908.nl dat er met meerdere kandidaten wordt gesproken. “Er is nog geen definitieve keuze gemaakt”, klinkt het. Het is de bedoeling dat er naast Priske, De Wolf en Reijnen nog twee stafleden worden toegevoegd aan de technische staf van de Rotterdammers.

