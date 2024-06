Feyenoorder staat in top drie van bijzondere statistiek tijdens EK 2024 in Duitsland

Feyenoord-aanvaller Leo Sauer staat in een illuster rijtje voorafgaand aan het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland: de top drie jongste voetballers tijdens het EK 2024 in Duitsland. De voetballer, momenteel actief in de Nederlandse havenstad, maakt deel uit van de selectie van Slowakije. Er zijn slechts twee voetballers jonger dan Sauer op het eindtoernooi in Duitsland.

De jongste speler van het Europees kampioenschap is de Spanjaard Lamine Yamal. De talentvolle buitenspeler van FC Barcelona maakte al maanden furore bij de Catalaanse grootmacht. De aanvaller van Barcelona is slechts zestien jaar oud, maar wordt daags voor het EK zeventien.

Artikel gaat verder onder video

Warren Zaïre-Emery, spelend voor Paris Saint-Germain, staat op de tweede plek, hij is achttien jaar. De Fransman is net zo oud als Sauer, maar Zaïre-Emery is eerder geboren. Het brengt de Feyenoorder op een mooie derde plek.

Sauer maakte in maart van dit jaar zijn debuut als international, als invaller in een oefenduel met Noorwegen (1-1). Gisteren (vrijdag) kwam de Feyenoorder een helft in actie tegen San Marino, dat met 4-0 werd verslagen. Slowakije is bij de EK-loting ingedeeld in groep E. Daarin neemt het Oost-Europese land het op tegen achtereenvolgens België, Oekraïne en Roemenië.

