Foppe de Haan heeft duidelijke voorkeur voor volgende EK-tegenstander Oranje: 'Daar hebben we wel een kans tegen'

Foppe de Haan blikt in gesprek met FCUpdate vooruit op de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland en spreekt zijn duidelijke voorkeur uit voor de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. Oranje zal als nummer drie van poule D worden gekoppeld aan de winnaar van poule C, Engeland, óf die van poule E - die later deze woensdag wordt beslist. De Haan ziet vooral kansen tegen de Engelse ploeg, die onder leiding van bondscoach Gareth Southgate een matige poulefase beleefde, maar zich tóch als groepswinnaar plaatste voor de laatste zestien.

Engeland begon het toernooi met een nipte 0-1 zege op Servië. De twee volgende pouleduels leverden gelijke spelen tegen Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0) op. De Haan ziet een parallel tussen The Three Lions en het Nederlands elftal, zegt hij. "De kans is het grootst dat we Engeland treffen. Daar heb ik gisteren ook naar gekeken. Ze hebben een beetje hetzelfde probleem als Nederland: ze hebben wel goede spelers, maar het komt er niet uit. Daar hebben we wel een kans tegen, want ik verwacht dat er een revanche komt voor deze wedstrijd tegen Oostenrijk."

Artikel gaat verder onder video

België

Wordt het niet Engeland, dan treft Oranje de winnaar van poule E in de achtste finales. Woensdag om 18.00 uur beleeft die poule zijn spannende apotheose, aangezien alle vier de ploegen - Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne - uit hun eerste twee duels drie punten vergaarden. De Haan voorspelt dat onze zuiderburen er met de groepswinst vandoor zullen gaan: "Ik verwacht dat de Belgen hun poule gaan winnen. Dat zou voor Nederland lastiger zijn dan de Engelsen. Ze hebben gewoon een goede voorhoede, met die sterke Lukaku en dan De Bruyne erachter. Dat is moeilijk te verdedigen. Ze hebben eigenlijk weinig goals gemaakt (twee, red.), maar er zijn er ook drie ongelukkig afgekeurd."

Lees ook: De mogelijke tegenstanders van Oranje in de achtste finale: twee toplanden worden sowieso ontlopen

Achilleshiel

Toch heeft ook de Belgische ploeg een zwak punt, zegt de Friese trainer in ruste. "Achterin zijn ze wel kwetsbaarder, ik vind het verbazingwekkend dat Wout Faes erin staat. Die hebben we hier bij Heerenveen nog gehad", refereert hij aan het seizoen 2016/17. De club waar De Haan liefst vijftien jaar hoofdtrainer was huurde de verdediger destijds vanaf de winterstop van Anderlecht, maar Faes werd geen doorslaand succes in het Abe Lenstra Stadion. "Toen was het niet best, hij heeft ook amper gespeeld. Hij was heel onrustig, leed makkelijk balverlies en was wat wild. Hij is wel beter geworden bij Leicester City, maar het blijft een beetje een achilleshiel." De Haan ziet wel twee andere spelers een prima toernooi spelen in de Belgische achterhoede: "Die keeper, Koen Casteels, vind ik wel goed. En Jan Vertonghen is op leeftijd, maar die speelt ook aardig."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.