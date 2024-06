Francesco Farioli krijgt de volle laag: 'Slijmjurk, wees een kerel, doe gewoon normaal!'

Valentijn Driessen heeft vrijdagochtend in de podcast Kick-Off van De Telegraaf zijn gal gespuwd over Ajax-trainer Francesco Farioli. Aanleiding hiervoor zijn voornamelijk de uitspraken van de Italiaanse trainer over Alex Kroes, die hij donderdag de allerbeste technisch directeur noemde waar hij ooit mee heeft samengewerkt.

"Een grotere slijmjurk, nu al, is er gewoon niet", trapt Driessen af in de podcast van De Telegraaf, waarna collega's Mike Verweij en Pim Sedee beginnen te lachen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je zulke domme teksten uitkraamt. Hij heeft eerder een interview gegeven, dat was best aardig. Dan krijg je nu dit soort teksten...", verzucht Driessen, die zich stoorde aan het feit dat Farioli op geen enkel transfergerucht wilde ingaan in gesprek met de aanwezige media: Dan krijgt hij een echte vraag, waar je antwoord op moet geven, over de komst van Wout Weghorst: nee, hij praat niet over spelers die bij andere clubs onder contract staan. Bij Pablo Rosario precies hetzelfde. Wees dan gewoon een kerel, doe gewoon normaal", adviseert de journalist de coach van de Amsterdammers.

Driessen denkt een van de redenen waarom Farioli zo lovend is over Kroes wel te weten: "Ik mag aannemen dat hij niet voor niets zegt dat hij Kroes de allerbeste technisch directeur vindt waar hij ooit mee heeft gewerkt, omdat hij meepraat over de transfers. Ongetwijfeld doet hij dat, want anders was Rosario niet in beeld gekomen", denkt Driessen. Het is het eerste moment dat Mike Verweij de journalist besluit tegen te spreken. "Het is toch niet zo dat hij bij alle transfers betrokken is? Dat is gewoon een aanname", stelt de Ajax-watcher van de ochtendkrant.

De kritiek van Driessen richting Farioli is hard, zeker nadat hij pas een training heeft geleid: "Die Farioli krijgt echt een eerlijke kans, honderd procent", benadrukt de verslaggever: "Maar je moet niet met dit gelul aankomen, dat je iemand (Kroes, red.) de allerbeste vindt als je hem drie weken kent.” Verweij is het opnieuw niet eens met zijn collega en vindt dat Driessen zijn eigen teksten even moet terugluisteren: "Je luistert de podcast meestal niet terug, maar dat moet je misschien wel even doen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Je creëert nu toch al een beeld, dat is toch geen eerlijke kans?"

