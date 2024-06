De Boer wordt faliekant tegengesproken door eigen assistent: ‘Dát was allesbeslissend’

Maarten Stekelenburg denkt niet dat het temperatuurverschil tussen Amsterdam en Boedapest een beslissende rol heeft gespeeld in de uitschakeling van het Nederlands elftal tijdens EURO 2020, dat vanwege de coronacrisis een jaar later gespeeld zou worden. Stekelenburg, niet te verwarren met de oud-doelman van onder meer Ajax en Oranje, was tijdens dat toernooi werkzaam als assistent van Frank de Boer. De toenmalig bondscoach wees naar de temperatuur als mogelijk excuus voor de nederlaag tegen Tsjechië, maar daar wil Stekelenburg niets van weten.

Het vorige EK, dat gespeeld werd in meerdere landen, draaide voor het Nederlands elftal uit op een enorme teleurstelling. De ploeg van toenmalig bondscoach De Boer eindigde dankzij overwinningen op Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië weliswaar bovenaan in de groep, maar in de eerste ronde van de knock-outfase ging het direct mis. Het Nederlands elftal had het op papier zeker niet zwaar getroffen met Tsjechië als tegenstander, maar ging in de tweede helft kopje onder. Nadat Donyell Malen een grote kans op de 1-0 onbenut liet, maakte Matthijs de Ligt na een glijpartij hands waarvoor hij uiteindelijk werd bestraft met rood.

Tsjechië opende de score en maakte er ook nog 2-0 van, waardoor het toernooi voor Oranje al vroegtijdig ten einde was. “Die rode kaart zette alles op z’n kop, want daarvoor waren wij het team dat het meeste aanspraak op de overwinning maakte. Dat gevoel heerste na afloop ook bij ons”, blikt toenmalig assistent Stekelenburg in gesprek met de NOS terug op de pijnlijke uitschakeling. Een teleurgestelde Frenkie de Jong verscheen na afloop voor de camera en vertelde dat het leek ‘alsof we moe waren. Het voelde zwaar, loom. Ik weet ook niet waarom”, aldus de middenvelder van toen al FC Barcelona.

Naast De Jong wees ook Georginio Wijnaldum op de vermoeidheid bij het Nederlands elftal. Er werd gesuggereerd dat die klachten met het warme weer te maken konden hebben. Oranje speelde zijn eerste drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, maar reisde voor de ontmoeting met Tsjechië af naar het warme Boedapest. “We gingen van 18 graden naar een graad of 30, dat zou misschien een excuus kunnen zijn”, zo sprak De Boer destijds. Maar zijn assistent Stekelenburg denkt daar dus anders over. “Ik denk dat dit geen beslissende factor is geweest, want de Tsjechen hadden hier ook mee te maken. Die rode kaart van De Ligt, dat was allesbeslissend”, aldus Stekelenburg, die tussen 17 december 2019 en 26 november 2021 op de bank zat bij Oranje.

