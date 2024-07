Frankrijk en België treffen bijzondere maatregel in aanloop naar EK-ontmoeting

Voor, tijdens en na de achtste finale tussen Frankrijk en België van maandagavond (aftrap 18:00) worden meerdere wegen gesloten die beide landen met elkaar verbinden. In tien grensplaatsen is dat besluit genomen, omdat burgemeesters denken dat het vrijgeven van de wegen wel eens voor problemen zou kunnen zorgen.

In een gezamenlijk persbericht zeggen de burgemeesters van de plaatsen aan de Frans-Belgische grens dat zij het liefst het zekere voor het onzekere nemen. "Er komen blokkades of filterblokkades op verschillende grensovergangen, vanaf 16:00 op maandag." Als de context dat toelaat, worden die blokkades in de vorm van grote betonnen blokken weer weggehaald. Dit zal echter pas in de nacht gebeuren, vele uren na het laatste fluitsignaal in de achtste finale tussen beide landen.

Volgens de gemeente Wervik, een van de deelnemende grensplaatsen, is er kans op 'ordeverstoring en vandalisme'. Zes jaar geleden werd er in die plaats ook al een blokkade geheven, voor de halve finale op het WK in Rusland. De burgemeester Youri Casier zegt daarover tegen VRT: "Dat bleek toen een goede beslissing. Komen-Waasten (een nabijgelegen dorp, red.) nam geen maatregelen en werd na de wedstrijd geconfronteerd met Fransen die de brug overkwamen om wagens en vensters te beschadigen." Voor de goede orde: Frankrijk won die wedstrijd met 1-0.

Casier probeert het Franse wangedrag van 2018 te verklaren: "De Fransen zijn veel chauvinistischer dan wij. We weten uit ervaring dat ze 'les petits Belges' na een Franse overwinning graag nog eens uitdagen en jennen met hun wagen. Ze komen hier rondrijden, beginnen te claxoneren en stappen uit om te dansen in de straten. We willen vermijden dat mensen worden getriggerd om domme dingen te doen."

