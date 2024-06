Frans Bauer ziet gigantisch voordeel van wanvertoning Nederlands elftal

Frans Bauer kan leven met een nederlaag van het Nederlands elftal, zo laat hij weten bij Shownieuws. De zanger denkt dat Oranje wakker is geschud door de aanfluiting tegen Oostenrijk en dat ze ná deze wedstrijd wél voor elkaar door het vuur zullen gaan.

Winston Gerschtanowitz confronteert Bauer met zijn analyse van het duel. “Jij zei: dan hebben we dit alvast gehad, die slechte wedstrijd”, zegt de presentator. Bauer knikt instemmend toe. “Inderdaad, ik benader het weer positief. We hebben nu toch even moeten voelen dat we er écht voor moeten gaan, want je ziet als we de bal laten lopen, dat het ‘m niet gaat worden”, zegt de zanger.

“Die waarschuwing hebben ze nu gehad?”, vat Gerschtanowitz het samen. “Ja, die waarschuwing is nu geweest. Dus de komende wedstrijden heb ik hele hoge verwachtingen. Nu gaan ze elkaar helpen, nu gaan ze elkaar de bal geven en nu gaan ze ook vechten voor elke bal!”, zegt Bauer.

Andy van der Meijde was in dezelfde uitzending van Shownieuws, op zijn zachts gezegd, minder positief over het Nederlands elftal. De oud-international stak zijn frustratie dan ook niet onder stoelen of banken.

