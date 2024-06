Franse pers ziet Frenkie de Jong uitvallen en Nederland zeer overtuigend winnen van IJsland

Op vrijdag 21 juni om 21.00 uur in Leipzig staat Nederland lijnrecht tegenover Frankrijk in een groepswedstrijd van poule D op het EK 2024. Het was voor de Franse pers dus ook interessant om te zien hoe Nederland zou oefenen in de voorbereiding op het eindtoernooi. Op maandagavond won Nederland met 4-0 van IJsland, maar werd ook bekend dat Teun Koopmeiners geblesseerd is geraakt. Hij moet het EK definitief laten schieten. Hetzelfde geldt voor , die te veel last heeft van zijn enkel.

Het grote L’Équipe schreef over de overwinning van het Nederlands elftal: “In de EK-groep van Les Bleus snelt Nederland langs IJsland.” Dat kopte de Franse ochtendkrant. “In hun tweede en laatste oefenwedstrijd voor de UEFA EURO 2024 versloeg Nederland, toekomstige tegenstander van het Franse team, IJsland comfortabel met 4-0. Xavi Simons maakte zijn eerste internationale doelpunt.” Maar dat was niet het enige waar de grote Franse krant over schreef.

Direct na de wedstrijd Nederland – IJsland werd bekendgemaakt dat Frenkie de Jong definitief niet meegaat naar Duitsland voor het Europees Kampioenschap. “Frenkie de Jong, die sinds april geblesseerd is aan zijn enkel, is zes dagen voor de openingswedstrijd van Oranje uitgesloten van deelname aan de Nederlandse EK-campagne.”

Ook een ander Frans medium ziet Oranje met flinke cijfers eenvoudig winnen van IJsland. “Nederland versterkt vertrouwen tegen IJsland”, schrijft La Nouvelle République. “Nederland, de toekomstig tegenstander van Frankrijk op Euro 2024, versloeg IJsland maandagavond met gemak met 4-0 in Rotterdam in hun laatste oefenwedstrijd voor hun reis naar Duitsland. Het Nederlands elftal speelde zoals Ronald Koeman dat wilde, door hoog druk te zetten bij balverlies. Een zeer geruststellende prestatie voor de Nederlandse coach.”

