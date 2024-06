Fransen stuiten op nieuw probleem in aanloop naar treffen met Nederland: 'Bizarre situatie, ze moeten fluisteren'

Een bijzondere situatie doet zich voor in aanloop naar het duel Nederland - Frankrijk van vrijdagavond. De Franse supersterren kunnen niet gebruik maken van een gesloten kleedkamer. Ze moeten het doen met een kleedruimte die met een doek wordt 'afgeschermd', zo meldt RMC Sport.

Toen de Fransen donderdag bij het stadion aankwamen waarin vrijdag tegen Nederland wordt gespeeld, constateerden zij deze bijzondere situatie. Een gespannen blauwe doek was opgehangen, waarachter Les Bleus zich moeten omkleden. RMC Sport noemt het een absurde situatie en de staf van Didier Deschamps gaat een klacht indienen bij de UEFA.

Ook de spelers waren niet te spreken over deze ontdekking. Zij moeten, net als de bondscoach, fluisteren in deze kleedruimte. Mensen die langslopen kunnen alles horen wat er gezegd wordt. Je kunt je toch afvragen hoe dit mogelijk is op een groot toernooi als een EK, in het stadion van Red Bull Leipzig, de Red Bull Arena.

De Franse staf viel nog iets anders op: er zijn reclameborden aan de zijlijn 'geplakt', waardoor de bondscoach een stuk om moet lopen om in zijn trainersvak te komen. Dat is ook niet goed gevallen. Het is echter niet duidelijk of er nog aanpassingen in het stadion zijn gemaakt, sinds de Fransen donderdag hun irritatie hierover deelden.

