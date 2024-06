Southgate krijgt schokkend advies voor achtste finale Engeland: haal sterspeler uit de basiself

bezorgde Engeland in de eerste groepswedstrijd tegen Servië op het Europees Kampioenschap in Duitsland hoogstpersoonlijk de volle buit, maar slaagde er in de daaropvolgende wedstrijden tegen Denemarken en Slovenië niet in zijn ploeg bij de hand te nemen. Volgens Jacob Steinberg van The Guardian zit er niets anders op: Gareth Southgate moet Bellingham passeren voor de ontmoeting met Slowakije in de achtste finales.

Bellingham maakte een jaar geleden voor een bedrag van meer dan honderd miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid en groeide tijdens zijn eerste seizoen in Spanje meteen uit tot bepalende speler in het elftal van coach Carlo Ancelotti. Bellingham had een groot aandeel in het winnen van de landstitel én de Champions League en meldde zich dan ook vol vertrouwen bij de nationale ploeg. Maar na zijn doelpunt en een sterke eerste helft tegen Servië heeft Europa nog maar weinig van hem gezien tijdens het EK.

Steinberg dringt dan ook aan op een schokkende wijziging voor het treffen met Slowakije in de achtste finales: Southgate moet Bellingham uit zijn elftal halen. De verslaggever van The Guardian ziet dat de bondscoach het ondanks een surplus aan kwaliteit voorin ‘niet laat werken’. “Phil Foden en Bellingham bezetten dezelfde ruimte en Saka raakt aan de rechterkant bijna leeg”, zo klinkt het. Steinberg vraagt zich af of Southgate het aandurft om Foden, Bellingham óf Saka te slachtofferen. De absentie van Foden zou hem kunnen helpen. De aanvaller van Manchester City verliet woensdag het trainingskamp vanwege de aanstaande geboorte van zijn derde kind. Het is daarom de vraag of hij op tijd terug is voor de clash tegen de Slowaken.

Engeland hoopt op de aanwezigheid van Foden, in het afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers bij Manchester City. Blijft de grote vraag of Southgate in het geval Foden ‘gewoon’ beschikbaar is een van zijn andere topaanvallers uit het elftal durft te halen. Steinberg is van mening dat de Engelse voorhoede een nieuwe impuls goed kan gebruiken. Hij zag Cole Palmer veelbelovend invallen tegen Slovenië (0-0) en met Anthony Gordon dient nog een andere interessante optie zich aan. Volgens Steinberg moet het inbrengen van Palmer voor de vrijwel uitgeputte Saka sowieso gebeuren. “Maar stop daar niet. Engeland heeft ook snelheid op de flanken nodig.” Mocht Foden het duel met Slowakije niet halen, ziet Steinberg in Gordon een goede optie voor de linkerflank. Maar: “Onder andere omstandigheden zou het de juiste beslissing zijn om Foden vanuit het midden te laten spelen en Bellingham te laten vallen”, zo leest het.

Het had het toernooi van Bellingham moeten worden. Met een uitblinkende rol op het EK had zijn uitstekende seizoen in Madrid een passend vervolg moeten krijgen. Maar na zijn sterke eerste 45 minuten tegen Servië kwam hij niet tot nauwelijks meer voor in het spel. Steinberg vraagt zich af of Bellingham de ‘discipline’ heeft om op het middenveld te spelen. De verslaggever zag Bellingham vooral vertragen tegen Denemarken. “Het was bijna alsof Bellingham dacht dat hij de Diego Maradona van het WK van 1986 in Mexico moest zijn. Tegen Slovenië was het echter anders. Hij werkte harder en dreef af en toe naar links. Maar deze keer was de uitvoering het probleem. Opvallend was hoe vaak Bellingham balverlies leed. Hij leek verstikt door de druk.”

Volgens Steinberg is Bellingham - nog altijd pas twintig jaar - de toekomst van Engeland, maar is het heden nu het allerbelangrijkst. “Southgate moet dus kiezen als Foden terugkeert voordat de tijd van Engeland in Duitsland om is. Niemand schrijft Bellingham af. Hij is de toekomst van Engeland, maar Southgate heeft een team nodig voor het heden. De beste spelers zijn degenen die Engeland kunnen helpen om nog eens vier wedstrijden te winnen. Bellingham mag zich gelukkig prijzen als hij zondag nog een kans krijgt”, zo klinkt het.

