Gênante trainingsbeelden tonen dramatische vorm van Xavi Simons aan

speelde geen sterke openingswedstrijd op het EK en blijkt ook op de training nog niet in topvorm. Uit trainingsbeelden van de NOS blijkt dat hij de grootste moeite heeft om de bal door kleine poortjes te schieten.

Tijdens de training van dinsdagmiddag mochten de media een kwartier toekijken. In dat kwartier werden allerlei attributen op het trainingsveld gelegd om de technische kwaliteiten van de spelers te bevorderen. Simons moest de bal steeds van dichtbij door een klein poortje schieten, maar slaagde daar vier (!) keer achter elkaar niet in.

Journalist Jeroen Stekelenburg toonde de beelden dinsdagavond bij de NOS. “Dit is wel opmerkelijk. Als je niet in vorm bent, ben je ook bij apenkooien niet in vorm mis”, zei hij vanuit Wolfsburg, de thuisbasis van het Nederlands elftal.

Simons had een basisplaats als rechtsbuiten in de openingswedstrijd tegen Polen (1-2 zege). Na afloop ontving hij de nodige kritiek; ook FCUpdate-analist Foppe de Haan was niet goed te spreken over zijn optreden. Met Jeremie Frimpong die op de deur klopt is het de vraag of Simons vrijdag tegen Frankrijk opnieuw aan de aftrap verschijnt.

