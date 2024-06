Mikautadze reageert op transfergeruchten: ‘Zal binnenkort mijn beslissing bekendmaken’

heeft de geruchten over zijn akkoord met AS Monaco ontkracht. Dinsdagavond bracht L’Équipe naar buiten dat de Georgiër komend seizoen voor de club uit het prinsendom zal spelen. Die berichtgeving is voorbarig, zo geeft de aanvaller zelf aan.

Dinsdagavond schreef L’Équipe dat Mikautadze zijn carrière bij AS Monaco zal voortzetten. De Monegasken zouden een bedrag van twintig miljoen euro overmaken aan het gedegradeerde FC Metz, dat de Georgiër na een huurperiode van een half jaar definitief overnam van Ajax.

Inmiddels heeft de aanvaller op Instagram zelf gereageerd op de geruchten. “Hallo allemaal, een beetje informatie over mijn transfer”, plaatst hij in zijn Story. “Ik heb nog steeds geen keuze gemaakt over mijn toekomstige club. Ik zal binnenkort het genoegen hebben mijn beslissing aan jullie bekend te maken. Bedankt iedereen.”

Mikautadze maakte afgelopen zomer voor een bedrag van zestien miljoen euro de overstap van FC Metz naar Ajax. In Amsterdam wist de Georgiër geen potten te breken, waarna de nummer vijf van de Eredivisie hem op huurbasis liet terugkeren bij zijn oude club. Die had een koopoptie van dertien miljoen euro bedwongen, die voor het einde van het seizoen werd gelicht. Uiteindelijk degradeerde Metz, waardoor de aanvaller de club alweer wil verlaten.

