Gespannen sfeer bij België na nederlaag tegen Slowakije: ‘Dat is niet eens mijn naam’

De sfeer bij België is op dit moment niet al te goed. De Belgen gingen op het EK verrassend onderuit tegen Slowakije (0-1). Na afloop waren er bovendien nog twee vreemde momenten in de mixed zone. Zo liep Kevin de Bruyne weg nadat hem gevraagd werd om een vraag in het Engels te beantwoorden. Diezelfde journalist sprak vervolgens ook aan met de verkeerde voornaam.

De Bruyne meldde zich na afloop keurig in de mixed zone om vragen te beantwoorden. Zo was hij in gesprek met de Belgische media open en eerlijk over de wedstrijd. Op een gegeven moment vroeg een journalist hem of hij een vraag in het Engels kon beantwoorden. De middenvelder van Manchester City keek de verslaggever aan en wandelde vervolgens weg.

Het fragment gaat momenteel viral op social media, waarbij her en der wordt weggezet als een slechte verliezer. Het Belgische HLN weet echter te melden dat de korte video context mist. Het was niks bijzonders”, zegt VTM-verslaggever Gilles De Bilde tegenover HLN. “De vraag liet lang op zich wachten en werd wat vreemd verwoord, waardoor ze onduidelijk leek voor Kevin De Bruyne.”

Diezelfde journalist vergiste zich vervolgens ook pijnlijk toen Amadou Onana voor hem stond en sprak de Belgische middenvelder aan als “André”, zoals André Onana, keeper van Manchester United heet. “André is niet eens mijn naam”, beet de Everton-middenvelder de journalist toe, waarna hij verder sprak met andere media.

