Go Ahead Eagles geplaatst bij Conference League-loting: deze tegenstanders kunnen ze loten

Go Ahead Eagles gaat woensdagmiddag in de koker voor de loting van de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer René Hake wist zich te kwalificeren voor het Europese toernooi door in de play-offs af te rekenen met FC Utrecht (1-2 na verlenging). Go Ahead Eagles is geplaatst bij de loting in het Zwitserse Nyon.

De voorloting, waarbij de clubs in groepen worden geplaatst, heeft inmiddels plaatsgevonden waardoor het aantal mogelijke tegenstanders is verkleind tot vijf. Bij de Conference League-loting hebben de Deventenaren een geplaatste status, waardoor het FC Kopenhagen (Denemarken), dat afgelopen seizoen nog verraste in de Champions League door zich te kwalificeren voor de knock-outfase, St. Mirren FC (Schotland) en de winnaars van Atlètic Club Escaldes (Andorra) - F91 Diddeleng (Luxemburg) en FK Auda (Letland) - B36 Tórshavn (Faeröer eilanden) ontloopt.

Wel kan Go Ahead Eagles uitkomen tegen SK Brann (Noorwegen), BK Häcken (Zweden), Cliftonville FC (Noord-Ierland) en de winnaars van FCB Magpies (Gibraltar) - Derry City FC (Ierland) en Valur (IJsland) - KF Vllaznia (Albanië). De wedstrijden in de tweede voorronde van de Conference League worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus.

Waar is de Conference League-loting te zien?

De loting vindt woensdagmiddag om 12.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon. Hoewel de loting niet live op televisie wordt uitgezonden, is deze wel te volgen via de site van de UEFA.

Mogelijke opponenten Go Ahead Eagles. Het is stil op straat straks, rond 14.00 uur bij de loting. pic.twitter.com/ZRlXug360a — Michel Abbink (@sportzeloot) June 19, 2024

