Italië maakt geen indruk op Van der Gijp: ‘Zou er nu niet één op kunnen noemen’

René van der Gijp is totaal niet onder de indruk van Italië. Het Zuid-Europeaanse land speelde donderdag in de tweede groepswedstrijd van het EK tegen Spanje en werden volledig overlopen. Doordat de Spanjaarden niet met scherp schoot, bleef het door een eigen goal van Riccardo Calafiori bij 1-0.

“Die Italianen die lopen naar achteren, maar die worden ook wel naar achteren gedrongen omdat ze niet sterk genoeg zijn”, begint Van der Gijp in Vandaag Inside Oranje. “Het is wel jammer, hè? Je hebt altijd Italianen gehad waar we van konden genieten. Pirlo, daar ging je echt voor zitten. Maar ik zou er nu niet een op kunnen noemen van het elftal waarvan ik denk: ‘Daar ga ik eens even lekker voor zitten’.”

Artikel gaat verder onder video

Toch wisten de Italianen in de slotfase wel nog tot kansen te komen. “Het lullige is, bij de Italianen, het laatste kwartier gaat het weer wel”, vervolgt Van der Gijp. “Dan komen ze ineens weer aan voetballen toe. Gek joh.”

Wilfred Genee verwacht dat het wel goed gaat komen met Italië. “Maar ze gaan het in die volgende wedstrijd (tegen Kroatië, red.) uiteindelijk toch wel weer redden. Die zitten straks gewoon weer in de halve finale. Het is altijd hetzelfde met de Italianen.”

