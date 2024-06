Jan Boskamp vraagt vlak voor finale aandacht voor speler ‘die ondergewaardeerd wordt’

Jan Boskamp vraagt zaterdagavond voorafgaand aan de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid speciale aandacht voor . De analist en oud-voetballer stelt dat de centrumverdediger van Dortmund ‘een beetje ondergewaardeerd wordt’.

Boskamp blikt bij RTL7 samen met collega-analist Theo Janssen en presentator Humberto Tan vooruit op de finale van zaterdagavond. Tan vraagt Boskamp welke speler van Dortmund of Real Madrid dit seizoen de meeste indruk op hem heeft gemaakt. De ervaren analist noemt Hummels.

“Ik vind dat hij een beetje ondergewaardeerd wordt”, zegt Boskamp over de 35-jarige Duitse stopper van Dortmund. “Vooral in verdedigend opzicht, want ik geloof dat hij de meeste duels in de Champions League gewonnen heeft.”

De statistieken van Hummels in de Champions League zijn inderdaad indrukwekkend, want geen enkele verdediger deed meer bralveroveringen (114) en won meer tackles (34) dit seizoen in het miljardenbal. “Plus, wat niemand ziet of wat niemand wil zien: zijn aandeel in de opbouw. Zowel met links als rechts legt hij de ballen panklaar neer”, vult Boskamp aan.

