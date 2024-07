Derksen heeft totaal geen medelijden met Oranje-speler: 'Dat wordt gedramatiseerd'

Johan Derksen heeft geen medelijden met . De middenvelder van het Nederlands elftal verscheen afgelopen dinsdag in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland weliswaar aan de aftrap, maar werd na een slecht optreden al na ruim een half uur naar de kant gehaald. Volgens Derksen speelt iedere voetballer wel een keer zo’n verschrikkelijke wedstrijd.

Veerman was er tegen de Oostenrijkers ongetwijfeld alles aan gelegen zijn teleurstellende optreden tegen Polen recht te zetten. De middenvelder van PSV werd in de aanloop naar de start van het EK naar voren geschoven als de ideale vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Ronald Koeman gaf Veerman het vertrouwen in de eerste groepswedstrijd tegen Polen, maar de Volendammer kon geen potten breken en werd na een uur vervangen door Georginio Wijnaldum. Zijn teleurstellende optreden tegen de Polen kostte Veerman zijn basisplaats tegen Frankrijk.

Na zijn invalbeurt tegen de Fransen mocht de spelmaker van PSV tegen Oostenrijk wél aan de aftrap verschijnen. Maar het werd voor hem een avond om heel snel te vergeten. Veerman deed in het eerste half uur evenals veel van zijn teamgenoten alles fout. Koeman voelde zich genoodzaakt in te grijpen en haalde Veerman nog vóór het rustsignaal naar de kant. De middenvelder kreeg vervolgens bakken met kritiek over zich heen. Derksen maakt zich echter ‘helemaal geen’ zorgen om Veerman. “Dat wordt heel erg gedramatiseerd. Die jongen speelt heel erg slecht. Dat kan voorkomen en overkomt iedere speler wel een keer”, zei Derksen zaterdagavond in Vandaag Inside Oranje.

Het optreden van Veerman tegen Oostenrijk doet René van der Gijp en Derksen denken aan een interland van Van der Gijp. “Ik heb wedstrijden gespeeld waarin ik slechter was dan Joey Veerman. Maar ze lieten mij altijd staan, want ze dachten: ja, je weet het nooit”, grapte Van der Gijp. Derksen kan zich één interland van zijn collega nog goed voor de geest halen, al vertelde hij niet om welke wedstrijd het precies gaat. “Ik heb een interland meegemaakt, toen bakte hij er ook helemaal niets van. Leo Beenhakker zat in de persruimte van het stadion en zei: ik selecteer hem nooit meer”, aldus de Snor.

Van der Gijp kon er wel om lachen, alvorens op serieuze noot verder te gaan over Veerman. “Een voorhoedespeler mag het doen (slecht spelen, red.), een middenvelder niet. Een middenvelder is veel minder afhankelijk van de rest. Als voorhoedespeler ben je wel heel erg afhankelijk.” Van der Gijp noemt Memphis Depay als voorbeeld. “Ik zei dat hij het niet slecht had gedaan en vier, vijf dingen goed had gedaan. Dat is ook niet veel, maar het kon ook niet meer. Als voorhoedespeler kun je zeggen: ja, ik kreeg gewoon geen goede ballen. Je lult je er wel uit. Veerman kan die ballen gaan halen, maar die leverde ze steeds in zonder dat er een tegenstander in de buurt was”, zo klonk het.

