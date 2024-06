'Is dat de zoete wraak van Mislintat? Deze statistieken maken de deal van Ajax alleen maar pijnlijker'

De prestaties van voor Georgië op het Europees Kampioenschap in Duitsland maken de deal van Ajax ‘alleen maar pijnlijker’. Dat stelt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers betaalden vorig jaar nog zestien miljoen euro aan FC Metz voor de komst van Mikautadze, maar hij kwam er in de Johan Cruijff ArenA totaal niet aan te pas. Na een sterke tweede seizoenshelft in Frankrijk én al drie doelpunten op het EK staat hij inmiddels voor een nieuwe toptransfer.

Ajax verloor met Mohammed Kudus niet alleen een pure dribbelaar, maar ook iemand die makkelijk het doel weet te vinden. Dat bewees de Ghanees nog in zijn laatste wedstrijd in het wit-rood-wit, toen hij in de heenwedstrijd tegen FC Ludogorets in de play-offs van de Europa League drie treffers tot zijn rekening nam. Kudus vertrok naar West Ham United en Ajax achtte het nodig een nieuwe aanvaller binnen te halen. Sven Mislintat ging voor Mikautadze. De toenmalig technisch directeur van Ajax had zestien miljoen euro over voor diens komst.

Artikel gaat verder onder video

“Een topdeal, volgens Mislintat, die overtuigd is dat hij één van de nieuwe Eredivisietopscorers heeft gestrikt”, zo weet Inan nog. “Nog geen week na zijn krabbel verneemt Mikautadze dat de eerder zo enthousiaste trainer (Maurice Steijn, red.) na de 0-0 in Sittard, waarin hij zelf een onbevredigend basisdebuut heeft beleefd, de kersverse aankopen heeft gediskwalificeerd. De weken erna hoeven de meesten ook niet meer op veel speeltijd te rekenen.” Dat verandert voor Mikautadze ook niet na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip. Laatstgenoemde is in eerste instantie lovend over de aanvaller en gunt hem een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Almere City, maar laat hem ook al na één helft vallen.

“Analisten vallen over elkaar heen. Ze begrijpen niet wat Mislintat in de flegmatieke Georgiër heeft gezien. Eén van de vele miskopen van de Duitser, klinkt het alom”, schrijft Inan. “Staf en selectie zien zijn toewijding parallel lopen aan de temperatuur. In het bekerdebacle tegen Hercules perst hij er nog wat achteloze lobjes, passjes buitenkant voet en pirouettes uit. Mikautadze blijkt wel klaar met Ajax en Ajax ook met Mikautadze.” Hij keert op huurbasis terug bij FC Metz, waar hij de smaak weer te pakken krijgt en aan de lopende band scoort. Dat doet hij dus ook in de groepsfase van het EK, driemaal liefst (twee strafschoppen). “De aanvaller die bij Ajax in een rijtje met Ivan Gabrich en Ismael Urzaiz wordt genoemd, vindt zich ineens terug tussen Cristiano Ronaldo, Alan Shearer en Ruud van Nistelrooij.”

Ook zij wisten op een EK in alle groepsduels het doel te vinden. “Statistieken die de deal van Ajax alleen maar pijnlijker maken”, aldus Inan. Ajax verkocht Mikautadze voor een klein verlies definitief terug aan FC Metz, dat deze zomer mogelijk weer een mooi bedrag voor hem ontvangt. AS Monaco zou al een persoonlijk akkoord met hem hebben bereikt. “Is dat de zoete wraak van Mislintat? Nou, eens te meer blijkt dat met diens oog voor talent weinig mis is. Maar met het creëren van de voorwaarden om dat te laten ontbolsteren bij Ajax was dat wel”, stelt Inan. “Net als dat Mikautadze nu bewijst dat een trotse Georgiër geen geduldige Scandinaviër is en de clubleiding dat veel beter op waarde had moeten schatten.”

