John van den Brom komt met positieve Vitesse-update: 'Niet alles geloven wat in de media staat'

John van den Brom is met een positieve update gekomen over Vitesse. De trainer werd bij de NOS uitgenodigd om Polen - Oostenrijk te analyseren, maar werd terloops gevraagd naar de huidige stand van zaken bij de Arnhemmers.

Tijdens de live-uitzending wordt de trainer van Vitesse gevraagd of hij wel tijd heeft om zich op de wedstrijd uit groep D te focussen, nu de Arnhemmers in een noodsituatie verkeren. "Dit is echt afleiding voor mij. Tuurlijk ben je heel druk bezig met Vitesse, met de samenstelling van de selectie, de problemen die er zijn binnen de club. Je probeert natuurlijk te helpen. Volgende week zondag beginnen we met de eerste training. Dan begint het al wat te kriebelen."

Artikel gaat verder onder video

Maandag volgt een uitslag van de licentiecommissie, waaruit zal blijken op Vitesse haar proflicentie zal behouden. "Het is natuurlijk wachten op de uitslag. Positief zou zijn als we door kunnen, bij een negatieve uitslag zijn er nog andere stappen. Ik heb dingen begrepen van de mensen die er echt verstand van hebben, want er wordt zoveel informatie naar buiten gebracht. Ik denk ook niet dat je alles wat in de media staat moet geloven. Wij wachten gewoon op maandag."

Er kwamen de afgelopen week veel berichten naar buiten over investeerders die zich terugtrokken. Van den Brom heeft positiever nieuws. "Er zijn er weer een aantal bij gekomen, zeker nu het uur geslagen is. In de grootste nood komen ook de beste oplossingen naar voren. Ik denk dat Vitesse zich meer druk zou moeten maken als er helemaal niemand was geweest, dan nu. Maar het goede nieuws is dat er nog genoeg partijen zijn."

