John van 't Schip hint live op televisie naar aanstaand vertrek van Ajacied

John van 't Schip heeft in het programma Studio Fussball van de NOS bevestigd dat er binnen Ajax over de komst van Wout Weghorst is gesproken. De scheidend trainer van de Amsterdammers hint daarbij wel direct naar een aanstaand vertrek van Chuba Akpom of Brian Brobbey. Een vertrek van Akpom lijkt het meest realistische scenario.

In gesprek met de NOS wordt Van 't Schip gevraagd naar de mogelijke komst van Weghorst naar Amsterdam. Veel wil de oud-trainer van Ajax er niet over kwijt, maar hij laat wel weten dat er binnen de club over het aantrekken van Weghorst wordt gesproken. Toch hint de oefenmeester naar een aanstaand vertrek, mocht Weghorst komen: "We hebben naast Brobbey ook Akpom nog als spits. Dan is het een beetje teveel van het goede als Weghorst ook komt. Dan moet er iets gebeuren.”

Daarmee doelt Van 't Schip op een vertrek van Akpom of Brobbey. Laatstgenoemde zullen de Amsterdammers maar al te graag willen behouden, maar de kans bestaat dat een club uit een grotere Europese competitie zich gaat melden voor Brobbey. Hetzelfde geldt voor Akpom, voor wie er in de winterstop al concrete interesse uit de Premier League was. De Engelsman lijkt bij de komst van Weghorst de voornaamste kandidaat te zijn om de Johan Cruijff ArenA te verlaten, zo lijkt ook Van 't Schip indirect te zeggen bij Studio Fussball.

Van 't Schip zelf zal daar niet overgaan als beleidsbepaler, maar krijgt wel een rol als technisch adviseur: “Dat hebben we zo afgesproken, maar we hebben ook afgesproken dat er mogelijkheden zijn als er iets op mijn pad komt. Maar dan moet het wel echt de moeite waard zijn. Ik ben onlangs gestopt en op vakantie gegaan, per 1 juli meld ik me weer", besluit hij.

