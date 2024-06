Nagelsmann maakt opstelling Duitsland al ruim voor openingswedstrijd tegen Schotland bekend

Duitsland trapt vrijdagavond het Europees Kampioenschap in eigen land af met de wedstrijd tegen Schotland in München en alle spelers weten onder Julian Nagelsmann waar ze aan toe zijn. De bondscoach van de viervoudig wereldkampioen heeft zijn opstelling binnen de spelersgroep al prijsgegeven.

Topfavoriet voor de eindzege is het gastland zeker niet, maar de Duitsers zijn er uiteraard alles aan gelegen een topprestatie neer te zetten in eigen land. Dat blijkt ook wel uit een brief van Ilkay Gündogan gericht aan zijn landgenoten. De middenvelder van FC Barcelona is door Nagelsmann benoemd tot eerste aanvoerder en dus zeker van een basisplaats. De opstelling voor het openingsduel met Schotland heeft de bondscoach al zo goed als prijsgegeven en zal voor weinig mensen een verrassing zijn. Het betreft immers de elf namen die een week geleden nog startten in de oefeninterland tegen Griekenland.

Dit betekent dat Manuel Neuer ‘gewoon’ een basisplaats heeft. De doelman van Bayern München kwam na zijn recente mindere prestaties onder vuur te liggen, maar voor Nagelsmann is de invulling van de positie onder de lat geen discussie. De achterhoede wordt van links naar rechts gevormd door Maximilian Mittelstädt, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger en Joshua Kimmich. Op het middenveld heeft Nagelsmann uiteraard een plekje ingeruimd voor Toni Kroos. De inmiddels bij Real Madrid vertrokken routinier keerde speciaal voor het EK terug bij de nationale ploeg en zet na het toernooi definitief een punt achter zijn loopbaan. Kroos vormt samen met Robert Andrich het controlerende blok.

De voorhoede van Duitsland barst van de kwaliteit. Naast Gündogan zijn ook Jamial Musiala en Florian Wirtz zeker van hun plek. Van beiden wordt ontzettend veel verwacht. Musiala geldt al jaren als een van en zo niet hét grootste talent van Europa, terwijl Wirtz in het afgelopen seizoen de grote smaakmaker was bij Bayer Leverkusen. Zij zullen spits Kai Havertz van bruikbare ballen moeten voorzien. “Iedere speler kent zijn rol. Maar deze rolverdeling is geen vrijbrief. We hebben een eerste elf in gedachten. Als een van de eerste elf spelers niet goed presteert, hebben we jongens die druk op hem kunnen uitoefenen. We willen de spelers psychologische zekerheid bieden. Iedereen in het team is welkom om alles te geven”, vertelde Nagelsmann op de afsluitende persconferentie voor het duel met Schotland.

De ontmoeting tussen Duitsland en Schotland begint vrijdagavond om 21.00 uur. De Duitsers nemen het in het restant van de groepsfase op tegen Hongarije en Zwitserland. Die laatste twee landen staan zaterdagmiddag tegenover elkaar.

Opstelling Duitsland: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.