Kees Kwakman is vol ongeloof: 'Ik heb mij weer doodgeërgerd, het is toch verschrikkelijk?'

Roberto Martínez heeft een zeer slechte indruk gemaakt op ESPN-analist Kees Kwakman, zo geeft laatstgenoemde woensdagavond aan in het programma Voetbalpraat. De oud-speler van onder meer FC Groningen en FC Volendam heeft zich mateloos gestoord aan de bondscoach van Portugal tijdens het duel tegen Tsjechië.

"Ik denk dat het in deze wedstrijd niet aan Cristiano Ronaldo lag", haakt Kwakman in tijdens het nabespreken van de wedstrijd van Portugal tegen de Tsjechen (2-1). "Ik heb mij weer doodgeërgerd aan zo'n coach (Roberto Martínez, red.). "Hij kreeg bij België natuurlijk ook al kritiek, maar het is toch verschrikkelijk dat je met zo'n elftal met vijf achterin gaat spelen. João Cancelo gaat hij op een of andere manier op het middenveld zetten, terwijl hij zo veel goede middenvelders heeft...", verzucht Kwakman.

Artikel gaat verder onder video

De kritische analist vervolgt: "Hij gaat dan een verkapt 5-3-2 spelen, met Diogo Dalot (rechtsback van origine) als rechtsbuiten spelen. Ronaldo staat er dan in zijn eentje, want Bernardo Silva gaat ook de bal halen", laakt Kwakman de tactiek van de Spaanse oefenmeester: "Dan winnen ze ook nog met 2-1, hij komt er nog mee weg ook", zegt de balende analist.

De analist van ESPN zou bondscoach Martínez adviseren om meer aanvallend ingestelde spelers op te stellen. De Volendammer denkt dat spits Ronaldo, met aanvallend ingestelde voetballers om zich heen, ook veel beter in zijn kracht gebruikt kan worden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.