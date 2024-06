Kenneth Perez baalt: 'Dit incident overschaduwt de hele wedstrijd Nederland - Frankrijk'

baalt van het gedrag van enkele supporters van het Nederlands elftal tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk. Voordat Antoine Griezmann een hoekschop nam, werd bier zijn richting op gegooid. Dat gebeurde in de 41ste minuut.

Bij EK Praat op ESPN wordt dagelijks een ‘randzaak van de dag’ uitgelicht. Perez kiest ditmaal voor het biergooien. “Wij als Nederlanders zijn daar blijkbaar de uitvinders van. Ik vond het jammer. De eerste wedstrijd (tegen Polen, red.) was zo leuk met het Oranje-publiek, de mars en de hele sfeer, maar dit overschaduwt het", stelt de analist.

“Het stelt niet zoveel voor, het is geen bom of zo, maar het is gewoon zo plat. Nederland wordt al gezien als een plat volk”, vervolgt Perez, die van repliek wordt gediend door presentator Milan van Dongen. “Nee, in het buitenland zijn ze lyrisch over de mars en hoe we Leipzig en Hamburg op z’n kop zetten.” Perez antwoordt: “We zijn niet het meest classy volk.”

Commentator Schildkamp ergerde zich ook aan het gedrag van de fans: “Biergooien is bloed en bloedirritant. Het overschaduwt het toch wel een klein beetje de ongelooflijk vrolijke stemming die er twee keer is geweest.” De stadionspeaker in de Red Bull Arena riep gaandeweg de tweede helft zelfs om dat de fans moesten stoppen met biergooien. De wedstrijd eindigde vrijdagavond in 0-0.

