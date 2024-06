Kijkers schrikken zich een hoedje tijdens eerste helft tussen Portugal en Tsjechië

Tsjechië heeft in de eerste helft van de ontmoeting met Portugal op het Europees Kampioenschap in Duitsland weinig tot geen indruk kunnen maken. De Tsjechen houden de Portugezen vooralsnog weliswaar op 0-0, maar laten aan de bal bar weinig zien. Kijkers op social media schrikken van het spel van de formatie van bondscoach Ivan Hasek.

Drie jaar geleden verbaasde Tsjechië vriend en vijand door het Nederlands elftal in de achtste finales van het EK 2020, dat wegens de coronacrisis een jaar later werd gespeeld, uit het toernooi te knikkeren. Oranje was voorafgaand aan de ontmoeting in Boedapest de grote favoriet voor het bereiken van de volgende ronde en had lang het betere van het spel, maar na een grote gemiste kans door Donyell Malen en een ongelukkige handsbal van Matthijs de Ligt ging het helemaal mis. De Ligt moest met rood vertrekken en Tsjechië maakte dankbaar gebruik van de man-meersituatie. Oranje verloor met 0-2 en lag daardoor al voortijdig uit het toernooi.



Tsjechië sneuvelde in de volgende ronde tegen Denemarken, maar kon met een kwartfinaleplaats natuurlijk terugkijken op een meer dan geslaagd toernooi. Of de Tsjechen die prestatie deze zomer kunnen evenaren in Duitsland, zal moeten blijken. Daarvoor lijken ze in de komende wedstrijden wel een stuk beter voor de dag te moeten komen dan in de eerste helft tegen Portugal. De Tsjechen hielden hun doel in de eerste 45 minuten weliswaar schoon, maar ontsnapten een aantal keer aan een achterstand en lieten in balbezit vrij weinig tot niets zien. “Tsjechen hebben niet echt tijd verdaan met pass-oefeningen, wel?”, zo klinkt het onder meer op X. Had Tsjechië de bal, dan was de ploeg die ook al snel weer kwijt.

“Geen idee hoe ze hier komen, maar die Tsjechen zitten niet echt op voetbal hè! Die rechtsback is echt een drama”, zo schrijft een ander, terwijl een ander zich tien minuten voor het klinken van het rustsignaal afvroeg of de Tsjechen überhaupt uit de kleedkamer waren gekomen. Portugal slaagde er in de eerste helft echter niet in om afstand te nemen. Kansen kreeg de Europees kampioen van 2016 wel degelijk, maar onder andere Cristiano Ronaldo had het vizier nog niet op scherp staan. “Geweldig Portugal hoor, al missen ze een type Weghorst”, schrijft iemand met een knipoog.

Zowel Portugal als Tsjechië zal na de rust uit het bekende andere vaatje moeten tappen om met de winst van het veld te kunnen stappen, al zullen de Tsjechen natuurlijk tekenen voor een punt. De andere wedstrijd in groep F tussen Turkije en Georgië eindigde in 3-1. Krijgt de ontmoeting tussen Portugal en Tsjechië ook nog een winnaar? Volg de ontwikkelingen in Leipzig hier live!