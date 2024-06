KNVB maakt competitieprogramma Eredivisie definitief: zeven wijzigingen doorgevoerd

Het definitieve competitieprogramma voor het Eredivisieseizoen 2024-2025 is maandagmiddag gepubliceerd. Ten opzichte van het conceptprogramma, dat vorige week woensdag werd bekendgemaakt, zijn op verzoek van enkele clubs en gemeenten nog een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Aan de Eredivisie-opener is niet getornd, wat betekent dat het seizoen op het hoogste niveau in Nederland op vrijdag 9 augustus om 20.00 uur wordt geopend met FC Groningen – NAC Breda. Beide ploegen wisten afgelopen seizoen te promoveren naar de Eredivisie.

De wijzigingen in het speelschema zijn doorgevoerd in speelronde 1, speelronde 4 en speelronde 8. Zo wisselen in de eerste speelronde Almere City – AZ en FC Utrecht – PEC Zwolle van plek. Overigens kunnen er afhankelijk van de prestaties van de Europees spelende clubs (PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en Go Ahead Eagles) nog enkele wijzigingen plaatsvinden.

Het is al bekend dat wanneer Go Ahead Eagles de play-offs van de Conference League haalt, de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk op zondag 25 augustus wordt uitgesteld. Het duel tussen Heracles en Willem II zal dan verplaatst worden van 14.30 uur naar 16.45 uur.

Met het oog op Europees voetbal kunnen er dus nog meer veranderingen volgen. “Eind augustus wordt gekeken of het Eredivisieprogramma moet worden afgestemd op het programma van de deelnemers aan Europees voetbal. Begin september worden vervolgens waar nodig de wedstrijden in de speelrondes 5 tot en met 14 in speeldag en/of aanvangstijd aangepast en worden de wedstrijden in de speelrondes 15 tot en met 21 ingepland op dag en aanvangstijd. Voor speelrondes 22 tot en met 32 gebeurt dit eind december”, valt er te lezen op de website van de Eredivisie.

Bekijk hier het definitieve competitieprogramma van de Eredivisie voor komend seizoen.

Speelronde Wedstrijd Oude datum Nieuwe datum 1 Almere City - AZ 11 augustus (14.30 uur) 10 augustus (20.00 uur) 1 FC Utrecht - PEC Zwolle 10 augustus (20.00 uur) 11 augustus (14.30 uur) 4 Willem II - Sparta 30 augustus (20.00 uur) 31 augustus (21.00 uur) 4 RKC Waalwijk - AZ 31 augustus (16.30 uur) 30 augustus (20.00 uur) 4 Almere City - FC Groningen 31 augustus (21.00 uur) 31 augustus (16.30 uur) 8 Almere City - Willem II 5 oktober (16.30 uur) 4 oktober (20.00 uur) 8 NAC Breda - NEC 4 oktober (20.00 uur) 5 oktober (20.00 uur)

