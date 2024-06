KNVB voert komend seizoen drie opvallende reglementaire wijzigingen door

In het seizoen 2024-2025 zal de KNVB drie opvallende reglementaire veranderingen doorvoeren. Zo zullen de stadionklokken doorlopen na afloop van de reguliere speeltijd, wordt de witte wissel voor een hoofdblessure permanent ingevoerd en wordt er vanaf de achtste finales van de KNVB Beker getest met on-field announcements bij VAR-beslissingen.

Het invoeren van het doorlopen van de stadionklokken na afloop van de reguliere speeltijd wordt volgens de KNVB gedaan om het publiek beter op de hoogte te houden van het verloop van de extra speeltijd. Vooralsnog moest de stadionklok na 45 en 90 minuten stilgezet worden. Afgelopen seizoen is dit in de Premier League al ingevoerd.

Overigens plaatst de KNVB nog wel een kanttekening. “Uitgangspunt blijft dat de vierde official de minimale extra speeltijd laat zien. Het blijft mogelijk dat bijvoorbeeld door wissels of blessures deze extra tijd uiteindelijk langer duurt dan door de vierde official aangegeven. Via de stadionspeaker en het scorebord zal ook altijd worden gecommuniceerd dat het minimale extra speeltijd betreft.”

‘Witte wissel’

De extra wissel in verband met een hersenschudding mag structureel worden toegepast, heeft de internationale spelregelcommissie IFAB besloten. Deze wissel staat ook wel bekend als ‘witte wissel’ en mag worden gebruikt als er het vermoeden bestaat dat een speler een hoofdblessure heeft.

Afgelopen seizoen vond hiermee al een pilot plaats in het Nederlandse betaalde voetbal, maar vanaf komend seizoen is het dus definitief. Wel is er een wijziging bij deze regel: als team A een extra wissel gebruikt, dan krijgt team B hiervoor direct een extra wissel en wisselmoment. Hierbij geldt echter wel dat ieder team maximaal één extra wissel mag inzetten.

On-field announcements

In sommige competities wordt er al gebruik van gemaakt, maar vanaf de achtste finales in de KNVB Beker dus ook: on-field announcements. Bij een on-field announcemtent geeft de scheidsrechter een korte uitleg na een VAR-review over een definitieve beslissing. De uitleg is live hoorbaar in zowel het stadion als op televisie.

Het is de bedoeling dat hiermee meer duidelijkheid komt over de hoe een VAR-beslissing wordt genomen. Na afloop van het komende seizoen wordt het geëvalueerd, waarna besloten wordt over een eventuele verdere invoering.

