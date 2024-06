Koert Westerman steunt extreem bekritiseerde trainer: 'Hij is voor mij de trainer van het jaar'

Koert Westerman vindt Jean-Paul van Gastel de trainer van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie, zo schrijft de verslaggever en commentator van ESPN op sociale media. Westerman vindt het knap hoe Van Gastel het in een, voor hemzelf loodzwaar seizoen bij de Brabantse club, voor elkaar heeft gekregen om te promoveren naar de Eredivisie.

Van Gastel heeft dit seizoen de nodige kritiek te verwerken gekregen van de NAC-supporters. Veel fans vonden dat de Brabantse ploeg vaak op een laffe manier voor de dag kwam in de Keuken Kampioen Divisie en niet het voetbal speelde waar NAC voor stond. NAC haalde onder leiding van Van Gastel op doelsaldo, dat net aan beter was dan dat van MVV Maastricht, de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. In die laatste fase is het gaan lopen bij de geel-zwarten en heeft NAC promotie naar het hoogste niveau van Nederland afgedwongen.

"Van witte zakdoekjes naar de Eredivisie, via weg willen, maar niet mogen en bijna weg moeten, maar niet gaan", doelt Westerman op de interesse die er in de winterstop vanuit Turkije was voor Van Gastel en de roep van de supporters om vroegtijdig afscheid van hem te nemen. "Hij werd het niet, maar voor mij is Van Gastel de trainer van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie", schrijft de commentator op X.