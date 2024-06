Mbappé maakt daags na reserverol tegen Nederland wél minuten voor Frankrijk

Waar vrijdagavond tijdens de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Frankrijk nog ruim negentig minuten op de bank bleef, maakt hij zaterdag wél zijn opwachting binnen de lijnen. De reserves van bondscoach Didier Deschamps spelen een oefenpartijtje tegen de Onder-21 van het Duitse Paderborn en Mbappé is een van de spelers die minuten krijgen.

Mbappé is dit toernooi onderwerp van gesprek bij de Fransen en dat is niet omdat hij er al drie heeft gemaakt. De aanvoerder miste in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk (0-1 winst) een reuzenkans op een treffer en viel niet veel later uit met een gebroken neus. In de aanloop naar de kraker tussen Nederland en Frankrijk ging het elke dag over het wel of niet meespelen van Mbappé, maar Deschamps besloot uiteindelijk om zijn superster de hele wedstrijd op de bank te houden.

Artikel gaat verder onder video

Daags na het treffen in Leipzig - dat in een 0-0 gelijkspel eindigde - zal Mbappé dus wél minuten gaan maken. Volgens L’Équipe gebeurt dat in een oefenpartijtje tegen de beloftenploeg van Paderborn. De Franse reserves speelden eerder deze week ook al een trainingspartijtje tegen de talenten van de Duitse tweedeklasser, zodat zij ook zonder minuten te maken in het eerste EK-duel met Oostenrijk wedstrijdfit blijven.

Of Mbappé dinsdag tegen Polen wél aantreedt bij Frankrijk, zal dan moeten blijken. Na de overwinning op Oostenrijk en het gelijkspel tegen Nederland kan de vicewereldkampioen plaatsing voor de volgende ronde haast niet meer ontgaan. Het valt daarom niet uit te sluiten dat Mbappé ook tegen de Polen rust zal krijgen. Niet in de laatste plaats omdat Polen al is uitgeschakeld. Robert Lewandowski kon vrijdagmiddag als invaller niet voorkomen dat de Oostenrijkers aan het langste eind trokken (1-3).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.